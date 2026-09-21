Кукла Медсестра Весна 30 см пластмассовая
Товар временно отсутствует в продаже
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Характеристики
Описание товара Кукла Медсестра Весна 30 см пластмассовая
Кукла-девочка в костюме медсестры поможет вашему ребенку в игровой форме погрузиться в увлекательный мир медицины, а также узнать тонкости работы медицинского работника., В комплект костюма медсестры входят : шапочка, платье, халат, туфли, трусики. Вся одежда сшита из х/б ткани, имитируя настоящую одежду медицинского работника., Рост куклы составляет 30 см. Волосы прошиты по всей головке, глаза вставные, закрывающиеся. Роспись лица выполнена вручную, присутствуют элементы нанесения аэрографом., Ручки и голова выполнена из ПВХ-пластизоля, а туловище и ножки из пластмассы. Кукла удобна в использовании, ручки и ножки можно поворачивать с легкостью. Для ребенка кукла медсестра составит прекрасную компанию в увлекательно-игровом мире. Кукла девочка Медсестра соответствует техническому регламенту Таможенного Союза по безопасности детской игрушки
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