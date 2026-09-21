Эля мерцание лета Весна кукла 30 см пластмассовая
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Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Куклы и аксессуары к ним
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 410 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 700962
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Куклы и аксессуары к ним
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
31х31х15
Вес, г.
400
Описание товара Эля мерцание лета Весна кукла 30 см пластмассовая
Кукла Эля Мерцание лета-дружелюбная и милая девочка в летнем воздушном образе с очаровательным лицом и густыми волосами. Она станет лучшей подругой и помощницей для вашего ребёнка на долгие годы. В комплект одежды входит: футболка с термоаппликацией «Алмазик», пышная юбка в сборку, трусики, кроссовки. Прекрасные прошитые волосы из качественного нейлона, похожие на натуральные, можно завивать, расчёсывать, укладывать в разные причёски, меняя образ куклы
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Кукла Эля Мерцание лета-дружелюбная и милая девочка в летнем воздушном образе с очаровательным лицом и густыми волосами. Она станет лучшей подругой и помощницей для вашего ребёнка на долгие годы. В комплект одежды входит: футболка с термоаппликацией «Алмазик», пышная юбка в сборку, трусики, кроссовки. Прекрасные прошитые волосы из качественного нейлона, похожие на натуральные, можно завивать, расчёсывать, укладывать в разные причёски, меняя образ куклы
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