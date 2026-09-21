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Кукла Малышка в мятном платье пластмассовая купить с доставкой в Москве
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Кукла Малышка в мятном платье пластмассовая

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Кукла Малышка в мятном платье пластмассовая - фото 1
Кукла Малышка в мятном платье пластмассовая - фото 2
Кукла Малышка в мятном платье пластмассовая - фото 3
Кукла Малышка в мятном платье пластмассовая - фото 4
Кукла Малышка в мятном платье пластмассовая - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Куклы и аксессуары к ним
Материал
пластик, текстиль
Пол
девочка
Минимальный возраст
3
Высота, см
30
  • Кукла Малышка в мятном платье пластмассовая - фото 1
  • Кукла Малышка в мятном платье пластмассовая - фото 2
  • Кукла Малышка в мятном платье пластмассовая - фото 3
  • Кукла Малышка в мятном платье пластмассовая - фото 4
  • Кукла Малышка в мятном платье пластмассовая - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 130 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 700951
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Характеристики

Бренд
Весна
Тип товара
Куклы и аксессуары к ним
Возраст
от 3 лет
Материал
пластик, текстиль
Пол
девочка
Минимальный возраст
3
Максимальный возраст
8
Высота, см
30
Комплектация
кукла, одежда, упаковка
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
30х30х17
Вес, г.
300

Описание товара Кукла Малышка в мятном платье пластмассовая

Малышка в мятном платье - милый и обаятельный карапуз. Игры с таким пупсом помогут сформировать у вашего ребёнка чувство ответственности, навыки заботы о младших. Малышку так и хочется взять на ручки и позаботиться о ней. В комплект одежды входит: мятное платье с юбкой из сетки, повязка на голову с бантом. Игровые возможности куклы: благодаря небольшому размеру и продуманной конструкции эту куклу легко и удобно брать в руки, её можно сажать, укладывать спать, переодевать. Куклу можно купать, так как у неё вставные незакрывающиеся глазки, рельефный кукольный паричок и нет звуковых устройств. Высота 30 см. Тело куклы пропорционально и гармонично, полностью выполнено из эластичного приятного на ощупь винила. Пупс имеет гендерные признаки. Кукла способствует развитию мелкой моторики ребенка и соответствует Техническому регламенту Таможенного Союза о безопасности детской игрушки.

Отзывы о товаре Кукла Малышка в мятном платье пластмассовая




Магазины и пункты выдачи в Москве


Курьерская доставка в Москве

Характеристики
Бренд
Весна
Тип товара
Куклы и аксессуары к ним
Возраст
от 3 лет
Материал
пластик, текстиль
Пол
девочка
Минимальный возраст
3
Максимальный возраст
8
Высота, см
30
Комплектация
кукла, одежда, упаковка
Страна производитель
Китай
Описание
Малышка в мятном платье - милый и обаятельный карапуз. Игры с таким пупсом помогут сформировать у вашего ребёнка чувство ответственности, навыки заботы о младших. Малышку так и хочется взять на ручки и позаботиться о ней. В комплект одежды входит: мятное платье с юбкой из сетки, повязка на голову с бантом. Игровые возможности куклы: благодаря небольшому размеру и продуманной конструкции эту куклу легко и удобно брать в руки, её можно сажать, укладывать спать, переодевать. Куклу можно купать, так как у неё вставные незакрывающиеся глазки, рельефный кукольный паричок и нет звуковых устройств. Высота 30 см. Тело куклы пропорционально и гармонично, полностью выполнено из эластичного приятного на ощупь винила. Пупс имеет гендерные признаки. Кукла способствует развитию мелкой моторики ребенка и соответствует Техническому регламенту Таможенного Союза о безопасности детской игрушки.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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