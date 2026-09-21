Анна праздничная 3. Весна Кукла пластмассовая зу
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Характеристики
Описание товара Анна праздничная 3. Весна Кукла пластмассовая зу
Кукла Анна Праздничная 3 станет настоящей подругой для вашего ребенка. Ее отличает новый, непохожий на других кукол, образ очаровательной милой девочки с открытым взглядом, пушистыми ресницами, обаятельной улыбкой и роскошными волосами. В комплект одежды куклы входит: белое платье с красным поясом, туфли. Платье на спинке застёгивается на липкую ленту. Элементы кукольной одежды способствуют развитию мелкой моторики ребенка и творческого мышления. Кукла полностью выполнена из безопасного высокопрочного материала - винила. Высота 42 см. Кукла озвучена. Прекрасные длинные волосы, похожие на натуральные, можно завивать, расчёсывать и укладывать в разные причёски, меняя образ куклы. Кукла озвучена, говорит несколько фраз (до 8 фраз), активирующих к игровой деятельности. Глаза вставные закрывающиеся, продуманная конструкция позволяет легко сажать, ставить на ножки, переодевать. Цвет глаз может варьироваться. Кукла соответствует Техническому регламенту Таможенного Союза о безопасности детской игрушки.
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