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Анна праздничная 3. Весна Кукла пластмассовая зу купить с доставкой в Москве
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Анна праздничная 3. Весна Кукла пластмассовая зу

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Анна праздничная 3. Весна Кукла пластмассовая зу - фото 1
Анна праздничная 3. Весна Кукла пластмассовая зу - фото 2
Анна праздничная 3. Весна Кукла пластмассовая зу - фото 3
Анна праздничная 3. Весна Кукла пластмассовая зу - фото 4
Анна праздничная 3. Весна Кукла пластмассовая зу - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Куклы и аксессуары к ним
Материал
пластик, текстиль
Пол
девочка
Минимальный возраст
3
Высота, см
42
Звуковые эффекты
да
  • Анна праздничная 3. Весна Кукла пластмассовая зу - фото 1
  • Анна праздничная 3. Весна Кукла пластмассовая зу - фото 2
  • Анна праздничная 3. Весна Кукла пластмассовая зу - фото 3
  • Анна праздничная 3. Весна Кукла пластмассовая зу - фото 4
  • Анна праздничная 3. Весна Кукла пластмассовая зу - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 170 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 700934
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Характеристики

Бренд
Весна
Тип товара
Куклы и аксессуары к ним
Возраст
от 3 лет
Материал
пластик, текстиль
Пол
девочка
Минимальный возраст
3
Максимальный возраст
8
Высота, см
42
Звуковые эффекты
да
Комплектация
кукла, одежда, упаковка
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
42х42х21
Вес, кг.
1.25

Описание товара Анна праздничная 3. Весна Кукла пластмассовая зу

Кукла Анна Праздничная 3 станет настоящей подругой для вашего ребенка. Ее отличает новый, непохожий на других кукол, образ очаровательной милой девочки с открытым взглядом, пушистыми ресницами, обаятельной улыбкой и роскошными волосами. В комплект одежды куклы входит: белое платье с красным поясом, туфли. Платье на спинке застёгивается на липкую ленту. Элементы кукольной одежды способствуют развитию мелкой моторики ребенка и творческого мышления. Кукла полностью выполнена из безопасного высокопрочного материала - винила. Высота 42 см. Кукла озвучена. Прекрасные длинные волосы, похожие на натуральные, можно завивать, расчёсывать и укладывать в разные причёски, меняя образ куклы. Кукла озвучена, говорит несколько фраз (до 8 фраз), активирующих к игровой деятельности. Глаза вставные закрывающиеся, продуманная конструкция позволяет легко сажать, ставить на ножки, переодевать. Цвет глаз может варьироваться. Кукла соответствует Техническому регламенту Таможенного Союза о безопасности детской игрушки.

Отзывы о товаре Анна праздничная 3. Весна Кукла пластмассовая зу




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Характеристики
Бренд
Весна
Тип товара
Куклы и аксессуары к ним
Возраст
от 3 лет
Материал
пластик, текстиль
Пол
девочка
Минимальный возраст
3
Максимальный возраст
8
Высота, см
42
Звуковые эффекты
да
Комплектация
кукла, одежда, упаковка
Страна производитель
Китай
Описание
Кукла Анна Праздничная 3 станет настоящей подругой для вашего ребенка. Ее отличает новый, непохожий на других кукол, образ очаровательной милой девочки с открытым взглядом, пушистыми ресницами, обаятельной улыбкой и роскошными волосами. В комплект одежды куклы входит: белое платье с красным поясом, туфли. Платье на спинке застёгивается на липкую ленту. Элементы кукольной одежды способствуют развитию мелкой моторики ребенка и творческого мышления. Кукла полностью выполнена из безопасного высокопрочного материала - винила. Высота 42 см. Кукла озвучена. Прекрасные длинные волосы, похожие на натуральные, можно завивать, расчёсывать и укладывать в разные причёски, меняя образ куклы. Кукла озвучена, говорит несколько фраз (до 8 фраз), активирующих к игровой деятельности. Глаза вставные закрывающиеся, продуманная конструкция позволяет легко сажать, ставить на ножки, переодевать. Цвет глаз может варьироваться. Кукла соответствует Техническому регламенту Таможенного Союза о безопасности детской игрушки.
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Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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