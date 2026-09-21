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Пупс прогулка 1 Кукла 43 см пластмассовая купить с доставкой в Москве
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Пупс прогулка 1 Кукла 43 см пластмассовая

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Пупс прогулка 1 Кукла 43 см пластмассовая - фото 1
Пупс прогулка 1 Кукла 43 см пластмассовая - фото 2
Пупс прогулка 1 Кукла 43 см пластмассовая - фото 3
Пупс прогулка 1 Кукла 43 см пластмассовая - фото 4
Пупс прогулка 1 Кукла 43 см пластмассовая - фото 5
Пупс прогулка 1 Кукла 43 см пластмассовая - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Куклы и аксессуары к ним
Материал
пластик, текстиль
Пол
мальчик
Минимальный возраст
3
Высота, см
43
  • Пупс прогулка 1 Кукла 43 см пластмассовая - фото 1
  • Пупс прогулка 1 Кукла 43 см пластмассовая - фото 2
  • Пупс прогулка 1 Кукла 43 см пластмассовая - фото 3
  • Пупс прогулка 1 Кукла 43 см пластмассовая - фото 4
  • Пупс прогулка 1 Кукла 43 см пластмассовая - фото 5
  • Пупс прогулка 1 Кукла 43 см пластмассовая - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 820 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 700891
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Характеристики

Бренд
Весна
Тип товара
Куклы и аксессуары к ним
Возраст
от 3 лет
Материал
пластик, текстиль
Пол
мальчик
Минимальный возраст
3
Максимальный возраст
8
Высота, см
43
Комплектация
кукла, одежда, упаковка
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
43х42х21
Вес, кг.
1

Описание товара Пупс прогулка 1 Кукла 43 см пластмассовая

Пупс Прогулка 1 - очаровательный малыш, который порадует любого ребенка, станет лучшим другом и спутником для малыша. В комплект одежды входит: джинсы, кофта, шапка и кроссовки. Игровые возможности куклы: спокойное, приятное выражение лица способствует эмоциональному развитию ребёнка. Эту куклу легко и удобно брать в руки, можно сажать, укладывать спать, переодевать, катать в коляске. Кукла замечательно подходит для сюжетно-ролевых игр, в результате которых развивается творческое воображение и мелкая моторика ребенка. Игра с Пупсом помогает развитию у ребёнка эмпатии, умения сопереживать и заботиться об окружающих. Рост куклы 42 см. Глаза не закрывающиеся. Рельефный паричок. Тело пропорционально и гармонично, полностью выполнено из современного, эластичного и приятного на ощупь винила. Кукла соответствует Техническому регламенту Таможенного Союза о безопасности детской игрушки.

Отзывы о товаре Пупс прогулка 1 Кукла 43 см пластмассовая




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Курьерская доставка в Москве

Характеристики
Бренд
Весна
Тип товара
Куклы и аксессуары к ним
Возраст
от 3 лет
Материал
пластик, текстиль
Пол
мальчик
Минимальный возраст
3
Максимальный возраст
8
Высота, см
43
Комплектация
кукла, одежда, упаковка
Страна производитель
Китай
Описание
Пупс Прогулка 1 - очаровательный малыш, который порадует любого ребенка, станет лучшим другом и спутником для малыша. В комплект одежды входит: джинсы, кофта, шапка и кроссовки. Игровые возможности куклы: спокойное, приятное выражение лица способствует эмоциональному развитию ребёнка. Эту куклу легко и удобно брать в руки, можно сажать, укладывать спать, переодевать, катать в коляске. Кукла замечательно подходит для сюжетно-ролевых игр, в результате которых развивается творческое воображение и мелкая моторика ребенка. Игра с Пупсом помогает развитию у ребёнка эмпатии, умения сопереживать и заботиться об окружающих. Рост куклы 42 см. Глаза не закрывающиеся. Рельефный паричок. Тело пропорционально и гармонично, полностью выполнено из современного, эластичного и приятного на ощупь винила. Кукла соответствует Техническому регламенту Таможенного Союза о безопасности детской игрушки.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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