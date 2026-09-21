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Саша Весна 4. Кукла мягконабивная купить с доставкой в Москве
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Саша Весна 4. Кукла мягконабивная

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Саша Весна 4. Кукла мягконабивная - фото 1
Саша Весна 4. Кукла мягконабивная - фото 2
Саша Весна 4. Кукла мягконабивная - фото 3
Саша Весна 4. Кукла мягконабивная - фото 4
Саша Весна 4. Кукла мягконабивная - фото 5
Саша Весна 4. Кукла мягконабивная - фото 6
Саша Весна 4. Кукла мягконабивная - фото 7
Саша Весна 4. Кукла мягконабивная - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Куклы и аксессуары к ним
Материал
пластик, текстиль
Пол
девочка
Минимальный возраст
3
Высота, см
42
  • Саша Весна 4. Кукла мягконабивная - фото 1
  • Саша Весна 4. Кукла мягконабивная - фото 2
  • Саша Весна 4. Кукла мягконабивная - фото 3
  • Саша Весна 4. Кукла мягконабивная - фото 4
  • Саша Весна 4. Кукла мягконабивная - фото 5
  • Саша Весна 4. Кукла мягконабивная - фото 6
  • Саша Весна 4. Кукла мягконабивная - фото 7
  • Саша Весна 4. Кукла мягконабивная - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 930 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 700869
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Характеристики

Бренд
Весна
Тип товара
Куклы и аксессуары к ним
Возраст
от 3 лет
Материал
пластик, текстиль
Пол
девочка
Минимальный возраст
3
Максимальный возраст
8
Высота, см
42
Комплектация
кукла, одежда, упаковка
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
42х42х13
Вес, г.
990

Описание товара Саша Весна 4. Кукла мягконабивная

Кукла Саша Весна 4 из серии «Поиграй со мной!» - мягко-набивная кукла, которая станет настоящей подружкой для ребёнка. Милый образ куклы с очаровательным личиком приятно порадуют любого малыша. В комплект одежды куклы входит: трикотажное платье с короткими рукавами, отложным воротником, застёжкой сзади на «Велкро». Спереди на платье кокетка, от кокетки вниз заложены 2 складки. Низ рукавов платья обработан эластичной тесьмой. Трикотажные панталоны. Жакет из велюра с подкладом переда из подкладочной ткани, с застёжкой спереди сверху на «Велкро». Трикотажные носочки. Игровые возможности куклы: элементы одежды, которые легко снимаются и надеваются, разнообразит возможности сюжетно-ролевых игр с этой куклой, в процессе которых развивается мелкая моторика и творческое воображение ребёнка. Игры с этой куклой дают ребёнку возможность проявлять заботу, формируют навыки ответственного поведения. Рост куклы 42 см. Глаза вставные закрывающиеся. Волосы длинные, забраны в 2 хвостика. Тело куклы пропорционально. Руки, голова и ноги выполнены из эластичного, приятного на ощупь винила, а туловище - мягко-набивное. Кукла Саша Весна 4 соответствует Техническому регламенту Таможенного Союза о безопасности игрушки.

Отзывы о товаре Саша Весна 4. Кукла мягконабивная




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Характеристики
Бренд
Весна
Тип товара
Куклы и аксессуары к ним
Возраст
от 3 лет
Материал
пластик, текстиль
Пол
девочка
Минимальный возраст
3
Максимальный возраст
8
Высота, см
42
Комплектация
кукла, одежда, упаковка
Страна производитель
Китай
Описание
Кукла Саша Весна 4 из серии «Поиграй со мной!» - мягко-набивная кукла, которая станет настоящей подружкой для ребёнка. Милый образ куклы с очаровательным личиком приятно порадуют любого малыша. В комплект одежды куклы входит: трикотажное платье с короткими рукавами, отложным воротником, застёжкой сзади на «Велкро». Спереди на платье кокетка, от кокетки вниз заложены 2 складки. Низ рукавов платья обработан эластичной тесьмой. Трикотажные панталоны. Жакет из велюра с подкладом переда из подкладочной ткани, с застёжкой спереди сверху на «Велкро». Трикотажные носочки. Игровые возможности куклы: элементы одежды, которые легко снимаются и надеваются, разнообразит возможности сюжетно-ролевых игр с этой куклой, в процессе которых развивается мелкая моторика и творческое воображение ребёнка. Игры с этой куклой дают ребёнку возможность проявлять заботу, формируют навыки ответственного поведения. Рост куклы 42 см. Глаза вставные закрывающиеся. Волосы длинные, забраны в 2 хвостика. Тело куклы пропорционально. Руки, голова и ноги выполнены из эластичного, приятного на ощупь винила, а туловище - мягко-набивное. Кукла Саша Весна 4 соответствует Техническому регламенту Таможенного Союза о безопасности игрушки.
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Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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