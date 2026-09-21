Кукла Пехотинец Весна кукла 30 см пластмассовая
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Характеристики
Описание товара Кукла Пехотинец Весна кукла 30 см пластмассовая
Пехотинец кукла серии «Мои герои» в стилизованном костюме военного времени станет настоящим другом для вашего ребенка., Кукла выполнена из безопасных материалов: голова и руки из приятного на ощупь винила, тело и ноги из пластмассы. Голова, руки и ноги подвижны, поворачиваются. Глаза закрывающиеся, волосы прошиты по всей голове. Рост 30 см., В комплект одежды входит: гимнастёрка с вышитыми погонами и медалью, брюки галифе, пилотка, сумка и вещевой мешок из костюмной ткани, трусы, сапоги из искусственной кожи., Кукла произведена и сертифицирована в России. Соответствует Техническому регламенту Таможенного Союза о безопасности игрушки., Куклы серии «Мои герои» - помогают сохранять историческую память, поддержать преемственность поколений и выражают благодарность героям Отечества, дают возможность современным детям в процессе игры почувствовать себя защитниками Родины.
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