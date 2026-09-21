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Характеристики
Тип товара
Куклы и аксессуары к ним
Материал
пластик, текстиль
Пол
девочка
Минимальный возраст
3
Высота, см
26
Оригинальный товар
Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 820 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 700844
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Описание товара Ася Ледяные приключения Весна кукла 26 см пластмассовая
Кукла Ася из серии «Невероятные приключения» - обаятельная девочка, которая обожает зиму и волшебство! Внутри упаковки – набор для детского творчества, который позволит ребенку создать яркую и оригинальную картину. В набор входит 5 цветов песка, фреска на клеевой основе. Кварцевый песок является экологически безопасным материалом, который не вызывает аллергии и не наносит вреда здоровью детей. Готовой песочной картиной можно украсить комнату ребенка или сделать ее оригинальным подарком для друзей. Каждая кукла серии Ася – это невероятная история приключений. А какое приключение выберет ваша малышкаx. Кукла произведена и сертифицирована в России. Победитель национальной премии товаров и услуг для детей Золотой медвежонок, в номинации Лучшие игры и игрушки. Соответствует Техническому регламенту Таможенного Союза о безопасности игрушки.
Кукла Ася из серии «Невероятные приключения» - обаятельная девочка, которая обожает зиму и волшебство! Внутри упаковки – набор для детского творчества, который позволит ребенку создать яркую и оригинальную картину. В набор входит 5 цветов песка, фреска на клеевой основе. Кварцевый песок является экологически безопасным материалом, который не вызывает аллергии и не наносит вреда здоровью детей. Готовой песочной картиной можно украсить комнату ребенка или сделать ее оригинальным подарком для друзей. Каждая кукла серии Ася – это невероятная история приключений. А какое приключение выберет ваша малышкаx. Кукла произведена и сертифицирована в России. Победитель национальной премии товаров и услуг для детей Золотой медвежонок, в номинации Лучшие игры и игрушки. Соответствует Техническому регламенту Таможенного Союза о безопасности игрушки.
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