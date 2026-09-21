Кукла Ася первоклассница в синем.26см Кукла пластмассовая
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Характеристики
Описание товара Кукла Ася первоклассница в синем.26см Кукла пластмассовая
Кукла-школьница отлично подойдёт на подарок или сувенир для дошкольников, будущих первоклассников, школьников начальной школы, педагогов и учителей. Кукла представлена в современной школьной форме, именно в ней ученики чувствуют себя более взрослыми, собранными, лучше настраиваются на учебную деятельность. Комплект одежды Аси первоклассницы 2 включает в себя: темно-синий сарафан на бретельках, рубашка с воротником и длинным рукавом, синий галстук, гольфы, трусики, виниловые кроссовки. Наряд дополняет необходимый аксессуар любого школьника – стильный белый рюкзачок. Технические характеристики кукол:. Рост куклы - 26 см. Небольшой и удобный размер для того, чтобы сложить игрушку в рюкзачок и отправиться с ней в увлекательный мир знаний. Кукла полностью выполнена из качественного, безопасного и приятного на ощупь материала – винила. Ручки и ножки подвижные - можно усаживать и ставить в различные позы для фотосессий. Волосы куклы густые, длинные и шелковистые, словно настоящие. Образ школьницы дополнен двумя озорными хвостиками-ушками, которые в процессе игры можно переплести или придумать новую прическу кукле. Глаза куклы вставные закрывающиеся разнообразят сюжетно-ролевую игру с ней. Игрушка соответствует Техническому регламенту Таможенного союза «О безопасности детской игрушки».
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