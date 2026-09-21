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Характеристики
Тип товара
Куклы и аксессуары к ним
Оригинальный товар
Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 940 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 700804
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Описание товара Кукла Аиша в национальном костюме. Весна Кукла пластмассовая
Аиша в казахском костюме станет лучшей подружкой для вашего ребёнка. В игровой форме ребёнок познакомится с обычаями и традициями Казахстана. Уникальный молд, выполненный с учётом национальных особенностей, подчёркивает индивидуальность куклы Аиша. Национальный казахский костюм максимально приближен к оригинальному наряду страны. В одежде присутствуют стилизованные элементы народного костюма. В комплект одежды входит: белое традиционное платье, жилетка, головной убор и туфли. Рост куклы составляет 30 см. Чёрные густые волосы длинной 180 мм прошиты по всей голове. Глаза вставные, закрывающиеся. Роспись лица выполнена вручную, присутствуют элементы нанесения аэрографом. Ручки и голова выполнена из ПВХ-пластизоля, а туловище и ножки из пластмассы. Кукла удобна в использовании, ручки и ножки можно поворачивать с легкостью. Продуманная конструкция куклы позволяет её сажать, ставить на ножки и переодевать. Аиша в казахском костюме подходит для разнообразных сюжетных игр и познакомит ребёнка с национальными традициями Казахстана.
Аиша в казахском костюме станет лучшей подружкой для вашего ребёнка. В игровой форме ребёнок познакомится с обычаями и традициями Казахстана. Уникальный молд, выполненный с учётом национальных особенностей, подчёркивает индивидуальность куклы Аиша. Национальный казахский костюм максимально приближен к оригинальному наряду страны. В одежде присутствуют стилизованные элементы народного костюма. В комплект одежды входит: белое традиционное платье, жилетка, головной убор и туфли. Рост куклы составляет 30 см. Чёрные густые волосы длинной 180 мм прошиты по всей голове. Глаза вставные, закрывающиеся. Роспись лица выполнена вручную, присутствуют элементы нанесения аэрографом. Ручки и голова выполнена из ПВХ-пластизоля, а туловище и ножки из пластмассы. Кукла удобна в использовании, ручки и ножки можно поворачивать с легкостью. Продуманная конструкция куклы позволяет её сажать, ставить на ножки и переодевать. Аиша в казахском костюме подходит для разнообразных сюжетных игр и познакомит ребёнка с национальными традициями Казахстана.
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