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Есения Весна кукла 29 см пластмассовая купить с доставкой в Москве
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Есения Весна кукла 29 см пластмассовая

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Есения Весна кукла 29 см пластмассовая - фото 1
Есения Весна кукла 29 см пластмассовая - фото 2
Есения Весна кукла 29 см пластмассовая - фото 3
Есения Весна кукла 29 см пластмассовая - фото 4
Есения Весна кукла 29 см пластмассовая - фото 5
Есения Весна кукла 29 см пластмассовая - фото 6
Есения Весна кукла 29 см пластмассовая - фото 7
Есения Весна кукла 29 см пластмассовая - фото 8
Есения Весна кукла 29 см пластмассовая - фото 9
Есения Весна кукла 29 см пластмассовая - фото 10
Есения Весна кукла 29 см пластмассовая - фото 11
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Куклы и аксессуары к ним
Материал
пластик, текстиль
Мультфильм/Компьютерная игра
Волшебная лавка Есении
Пол
девочка
Минимальный возраст
3
Высота, см
29
  • Есения Весна кукла 29 см пластмассовая - фото 1
  • Есения Весна кукла 29 см пластмассовая - фото 2
  • Есения Весна кукла 29 см пластмассовая - фото 3
  • Есения Весна кукла 29 см пластмассовая - фото 4
  • Есения Весна кукла 29 см пластмассовая - фото 5
  • Есения Весна кукла 29 см пластмассовая - фото 6
  • Есения Весна кукла 29 см пластмассовая - фото 7
  • Есения Весна кукла 29 см пластмассовая - фото 8
  • Есения Весна кукла 29 см пластмассовая - фото 9
  • Есения Весна кукла 29 см пластмассовая - фото 10
  • Есения Весна кукла 29 см пластмассовая - фото 11
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 650 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 700780
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Характеристики

Бренд
Весна
Тип товара
Куклы и аксессуары к ним
Возраст
от 3 лет
Материал
пластик, текстиль
Мультфильм/Компьютерная игра
Волшебная лавка Есении
Пол
девочка
Минимальный возраст
3
Максимальный возраст
8
Высота, см
29
Комплектация
кукла, одежда, аксессуары, упаковка
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
35х29х10
Вес, г.
400

Описание товара Есения Весна кукла 29 см пластмассовая

Кукла Есения – образ девочки-«химика», главной героини Волшебная лавка Есении, которая создает снадобья и разучивает новые заклинания. Но, увы, маленькая волшебница очень любит экспериментировать, да и просто слишком непоседлива, чтобы сделать все правильно, а потому ее волшебство иногда оборачивается в неожиданную сторону. Размер куклы - 29 см, удобный для детской игры. У игрушки длинные густые волосы, как настоящие, на которых можно заплетать различные прически, укладывать локоны, расчесывать и мыть в воде. Голова и ручки выполнены из приятного на ощупь винила, туловище и ноги из плотной пластмассы. Глаза и брови нарисованы, выражение лица позитивное и доброжелательное, как у главной героини мультфильма. Комплект одежды Есении состоит из: свитшота, лосин, носочек, ободка, обуви. Костюм максимально приближен к оригинальному наряду из мультфильма Волшебная лавка Есении. Игрушка упакована в тематическую упаковку, в комплекте к ней идут аксессуары (зеркальце, духи и расческа) и книга заклинаний. Книга заклинаний – важный атрибут в жизни каждого мага, у Есении он особенный. Часть заклинаний из мультсериала уже вписаны, осталось вписать свои волшебные фразы, интересные мысли и добрые пожелания. Кукла соответствует Техническому регламенту Таможенного Союза о безопасности игрушки.

Отзывы о товаре Есения Весна кукла 29 см пластмассовая




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Курьерская доставка в Москве

Характеристики
Бренд
Весна
Тип товара
Куклы и аксессуары к ним
Возраст
от 3 лет
Материал
пластик, текстиль
Мультфильм/Компьютерная игра
Волшебная лавка Есении
Пол
девочка
Минимальный возраст
3
Максимальный возраст
8
Высота, см
29
Комплектация
кукла, одежда, аксессуары, упаковка
Страна производитель
Китай
Описание
Кукла Есения – образ девочки-«химика», главной героини Волшебная лавка Есении, которая создает снадобья и разучивает новые заклинания. Но, увы, маленькая волшебница очень любит экспериментировать, да и просто слишком непоседлива, чтобы сделать все правильно, а потому ее волшебство иногда оборачивается в неожиданную сторону. Размер куклы - 29 см, удобный для детской игры. У игрушки длинные густые волосы, как настоящие, на которых можно заплетать различные прически, укладывать локоны, расчесывать и мыть в воде. Голова и ручки выполнены из приятного на ощупь винила, туловище и ноги из плотной пластмассы. Глаза и брови нарисованы, выражение лица позитивное и доброжелательное, как у главной героини мультфильма. Комплект одежды Есении состоит из: свитшота, лосин, носочек, ободка, обуви. Костюм максимально приближен к оригинальному наряду из мультфильма Волшебная лавка Есении. Игрушка упакована в тематическую упаковку, в комплекте к ней идут аксессуары (зеркальце, духи и расческа) и книга заклинаний. Книга заклинаний – важный атрибут в жизни каждого мага, у Есении он особенный. Часть заклинаний из мультсериала уже вписаны, осталось вписать свои волшебные фразы, интересные мысли и добрые пожелания. Кукла соответствует Техническому регламенту Таможенного Союза о безопасности игрушки.
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Отзывы


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