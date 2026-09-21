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Зарядное устройство AEG BL18C2 18В 4935480052 купить с доставкой в Москве
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Зарядное устройство AEG BL18C2 18В 4935480052

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Зарядное устройство AEG BL18C2 18В 4935480052 - фото 1
Зарядное устройство AEG BL18C2 18В 4935480052 - фото 2
Зарядное устройство AEG BL18C2 18В 4935480052 - фото 3
Зарядное устройство AEG BL18C2 18В 4935480052 - фото 4
Зарядное устройство AEG BL18C2 18В 4935480052 - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Зарядное устройство
Напряжение, В
18
  • Зарядное устройство AEG BL18C2 18В 4935480052 - фото 1
  • Зарядное устройство AEG BL18C2 18В 4935480052 - фото 2
  • Зарядное устройство AEG BL18C2 18В 4935480052 - фото 3
  • Зарядное устройство AEG BL18C2 18В 4935480052 - фото 4
  • Зарядное устройство AEG BL18C2 18В 4935480052 - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
14 030 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 700747
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Характеристики

Бренд
AEG
Тип товара
Зарядное устройство
Тип аккумулятора
Li-Ion
Напряжение, В
18
Ширина, см
8
Высота, см
27
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
27х23х8
Вес, кг.
1.75

Описание товара Зарядное устройство AEG BL18C2 18В 4935480052

PRO18V Двухпортовое зарядное устройство



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Отзывы о товаре Зарядное устройство AEG BL18C2 18В 4935480052




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Характеристики
Бренд
AEG
Тип товара
Зарядное устройство
Тип аккумулятора
Li-Ion
Напряжение, В
18
Ширина, см
8
Высота, см
27
Страна производитель
Китай
Описание
PRO18V Двухпортовое зарядное устройство


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Самовывоз
Доставка
Отзывы


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