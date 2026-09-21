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Стойка KUPO 175M MASTER SHORTY STAND купить с доставкой в Москве
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Стойка KUPO 175M MASTER SHORTY STAND

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Стойка KUPO 175M MASTER SHORTY STAND
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Стойка
Амортизация
есть
Максимальная нагрузка, кг
9
Минимальная высота, см
70.5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
11 690 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 700654
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Характеристики

Бренд
KUPO
Тип товара
Стойка
Амортизация
есть
Максимальная нагрузка, кг
9
Минимальная высота, см
70.5
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
77х12х11
Вес, кг.
2

Описание товара Стойка KUPO 175M MASTER SHORTY STAND

Стойка KUPO 175M MASTER SHORTY STAND 4-х секционная предназначена для установки оборудования весом до 9 кг на максимальной рабочей высоте до 213 см. Оснащена гнездом Baby 5/8 (16 мм) и комплектуется универсальным адаптером-штифтом с винтами 3/8-16М и 1/4-20М (KS-017), что позволяет устанавливать различные осветительные приборы.

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Характеристики
Бренд
KUPO
Тип товара
Стойка
Амортизация
есть
Максимальная нагрузка, кг
9
Минимальная высота, см
70.5
Страна производитель
Китай
Описание
Стойка KUPO 175M MASTER SHORTY STAND 4-х секционная предназначена для установки оборудования весом до 9 кг на максимальной рабочей высоте до 213 см. Оснащена гнездом Baby 5/8 (16 мм) и комплектуется универсальным адаптером-штифтом с винтами 3/8-16М и 1/4-20М (KS-017), что позволяет устанавливать различные осветительные приборы.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Стойка KUPO 175M MASTER SHORTY STAND - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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