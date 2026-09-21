Стойка GreenBean MultiStand 14D с перекладиной
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Характеристики
Тип товара
Стойка
Амортизация
есть
Максимальная нагрузка, кг
2
Минимальная высота, см
38
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 230 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 700644
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Стойка
Амортизация
есть
Максимальная нагрузка, кг
2
Минимальная высота, см
38
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
72х11х11
Вес, кг.
1.7
Описание товара Стойка GreenBean MultiStand 14D с перекладиной
GreenBean MultiStand 14D представляет собой легкую алюминиевую стойку с реверсивными ножками, телескопической перекладиной, а также шаровой мини-головкой для установки цифровых фото- и видеокамер. Максимальная нагрузка на стойку составляет 4 кг, на перекладину – 2 кг.
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Бренд
Тип товара
Стойка
Амортизация
есть
Максимальная нагрузка, кг
2
Минимальная высота, см
38
Страна производитель
Китай
GreenBean MultiStand 14D представляет собой легкую алюминиевую стойку с реверсивными ножками, телескопической перекладиной, а также шаровой мини-головкой для установки цифровых фото- и видеокамер. Максимальная нагрузка на стойку составляет 4 кг, на перекладину – 2 кг.
Смотрите также: Комплекты студийного света, Осветители, Софтбоксы, Стойки для света, Студийные вспышки, Фотозонты, Фотофоны
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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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