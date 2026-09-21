Top.Mail.Ru
Стойка GreenBean MultiStand 14D с перекладиной купить с доставкой в Москве
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Стойка GreenBean MultiStand 14D с перекладиной

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Стойка GreenBean MultiStand 14D с перекладиной - фото 1
Стойка GreenBean MultiStand 14D с перекладиной - фото 2
Стойка GreenBean MultiStand 14D с перекладиной - фото 3
Стойка GreenBean MultiStand 14D с перекладиной - фото 4
Стойка GreenBean MultiStand 14D с перекладиной - фото 5
Стойка GreenBean MultiStand 14D с перекладиной - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Стойка
Амортизация
есть
Максимальная нагрузка, кг
2
Минимальная высота, см
38
  • Стойка GreenBean MultiStand 14D с перекладиной - фото 1
  • Стойка GreenBean MultiStand 14D с перекладиной - фото 2
  • Стойка GreenBean MultiStand 14D с перекладиной - фото 3
  • Стойка GreenBean MultiStand 14D с перекладиной - фото 4
  • Стойка GreenBean MultiStand 14D с перекладиной - фото 5
  • Стойка GreenBean MultiStand 14D с перекладиной - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 230 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 700644
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!
Отправить
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
GreenBean
Тип товара
Стойка
Амортизация
есть
Максимальная нагрузка, кг
2
Минимальная высота, см
38
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
72х11х11
Вес, кг.
1.7

Описание товара Стойка GreenBean MultiStand 14D с перекладиной

GreenBean MultiStand 14D представляет собой легкую алюминиевую стойку с реверсивными ножками, телескопической перекладиной, а также шаровой мини-головкой для установки цифровых фото- и видеокамер. Максимальная нагрузка на стойку составляет 4 кг, на перекладину – 2 кг.

Отзывы о товаре Стойка GreenBean MultiStand 14D с перекладиной




Магазины и пункты выдачи в Москве


Курьерская доставка в Москве

Характеристики
Бренд
GreenBean
Тип товара
Стойка
Амортизация
есть
Максимальная нагрузка, кг
2
Минимальная высота, см
38
Страна производитель
Китай
Описание
GreenBean MultiStand 14D представляет собой легкую алюминиевую стойку с реверсивными ножками, телескопической перекладиной, а также шаровой мини-головкой для установки цифровых фото- и видеокамер. Максимальная нагрузка на стойку составляет 4 кг, на перекладину – 2 кг.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Стойка GreenBean MultiStand 14D с перекладиной - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...