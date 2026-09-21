Стойка Godox Knowled TP-FS60 напольная
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Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Стойка
Амортизация
нет
Максимальная нагрузка, кг
10
Минимальная высота, см
7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 890 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 700643
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Стойка
Амортизация
нет
Максимальная нагрузка, кг
10
Минимальная высота, см
7
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
35х5х5
Вес, кг.
1
Описание товара Стойка Godox Knowled TP-FS60 напольная
Напольная стойка Godox Knowled TP-FS60 предназначена для установки пиксельных осветителей Godox Knowled TP2R, TP4R, TPC2R, TPC4R вертикально на небольшую высоту (7 см от пола). Осветитель, установленный на такой стойке, может легко перемещаться по студии, благодаря небольшому весу и компактным размерам.
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Бренд
Тип товара
Стойка
Амортизация
нет
Максимальная нагрузка, кг
10
Минимальная высота, см
7
Страна производитель
Китай
Напольная стойка Godox Knowled TP-FS60 предназначена для установки пиксельных осветителей Godox Knowled TP2R, TP4R, TPC2R, TPC4R вертикально на небольшую высоту (7 см от пола). Осветитель, установленный на такой стойке, может легко перемещаться по студии, благодаря небольшому весу и компактным размерам.
Смотрите также: Комплекты студийного света, Осветители, Софтбоксы, Стойки для света, Студийные вспышки, Фотозонты, Фотофоны
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