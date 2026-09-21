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Софтбокс Godox Knowled TP-S4 для TP4R купить с доставкой в Москве
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Софтбокс Godox Knowled TP-S4 для TP4R

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Софтбокс Godox Knowled TP-S4 для TP4R - фото 1
Софтбокс Godox Knowled TP-S4 для TP4R - фото 2
Софтбокс Godox Knowled TP-S4 для TP4R - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Софтбокс
  • Софтбокс Godox Knowled TP-S4 для TP4R - фото 1
  • Софтбокс Godox Knowled TP-S4 для TP4R - фото 2
  • Софтбокс Godox Knowled TP-S4 для TP4R - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
12 590 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 700641
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Характеристики

Бренд
Godox
Тип товара
Софтбокс
Форма
прямоугольная
Габаритные размеры, см
60x30
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
41х35х9
Вес, кг.
2.2

Описание товара Софтбокс Godox Knowled TP-S4 для TP4R

Софтбокс Godox TP-S4 от Godox специально разработан для KNOWLED TP4R Tube Light. Этот модификатор обеспечивает мягкое, приятное качество света, ограничивающее яркие пятна и резкие тени. Софтбокс включает в себя сетку, которая обеспечивает направленный контроль света, не допускает его попадания на фон и позволяет освещать определенные области объекта.

Отзывы о товаре Софтбокс Godox Knowled TP-S4 для TP4R




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Курьерская доставка в Москве

Характеристики
Бренд
Godox
Тип товара
Софтбокс
Форма
прямоугольная
Габаритные размеры, см
60x30
Страна производитель
Китай
Описание
Софтбокс Godox TP-S4 от Godox специально разработан для KNOWLED TP4R Tube Light. Этот модификатор обеспечивает мягкое, приятное качество света, ограничивающее яркие пятна и резкие тени. Софтбокс включает в себя сетку, которая обеспечивает направленный контроль света, не допускает его попадания на фон и позволяет освещать определенные области объекта.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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