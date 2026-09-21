Софтбокс Godox Knowled FP200 для F200Bi
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Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Софтбокс
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 290 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 700638
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Софтбокс
Форма
квадратная
Габаритные размеры, см
60x60
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
50х6х3
Вес, г.
100
Описание товара Софтбокс Godox Knowled FP200 для F200Bi
Софтбокс Godox Knowled FP200 для F200Bi совместим с осветительным прибором F600BI и предназначен для создания мягкого и равномерного освещения. Благодаря квадратной форме размером 60х60 см, этот софтбокс увеличивает площадь свечения смягчая светотеневые переходы, что делает его идеальным для предметной, рекламной, предметной и художественной съемки. Передняя белая рассеивающая ткань поможет создать мягкий свет и убрать жесткие тени.
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Бренд
Тип товара
Софтбокс
Форма
квадратная
Габаритные размеры, см
60x60
Страна производитель
Китай
Софтбокс Godox Knowled FP200 для F200Bi совместим с осветительным прибором F600BI и предназначен для создания мягкого и равномерного освещения. Благодаря квадратной форме размером 60х60 см, этот софтбокс увеличивает площадь свечения смягчая светотеневые переходы, что делает его идеальным для предметной, рекламной, предметной и художественной съемки. Передняя белая рассеивающая ткань поможет создать мягкий свет и убрать жесткие тени.
Смотрите также: Комплекты студийного света, Осветители, Софтбоксы, Стойки для света, Студийные вспышки, Фотозонты, Фотофоны
Смотрите также: Комплекты студийного света, Осветители, Софтбоксы, Стойки для света, Студийные вспышки, Фотозонты, Фотофоны
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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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