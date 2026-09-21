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Осветитель светодиодный Godox SL300R студийный купить с доставкой в Москве
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Осветитель светодиодный Godox SL300R студийный

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Осветитель светодиодный Godox SL300R студийный - фото 1
Осветитель светодиодный Godox SL300R студийный - фото 2
Осветитель светодиодный Godox SL300R студийный - фото 3
Осветитель светодиодный Godox SL300R студийный - фото 4
Осветитель светодиодный Godox SL300R студийный - фото 5
Осветитель светодиодный Godox SL300R студийный - фото 6
Осветитель светодиодный Godox SL300R студийный - фото 7
Осветитель светодиодный Godox SL300R студийный - фото 8
Осветитель светодиодный Godox SL300R студийный - фото 9
Осветитель светодиодный Godox SL300R студийный - фото 10
Осветитель светодиодный Godox SL300R студийный - фото 11
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Осветитель светодиодный
Тип осветителя
светодиодный
Комплектация
осветитель, документация, упаковка
Цветовая температура
2500К-10000К
  • Осветитель светодиодный Godox SL300R студийный - фото 1
  • Осветитель светодиодный Godox SL300R студийный - фото 2
  • Осветитель светодиодный Godox SL300R студийный - фото 3
  • Осветитель светодиодный Godox SL300R студийный - фото 4
  • Осветитель светодиодный Godox SL300R студийный - фото 5
  • Осветитель светодиодный Godox SL300R студийный - фото 6
  • Осветитель светодиодный Godox SL300R студийный - фото 7
  • Осветитель светодиодный Godox SL300R студийный - фото 8
  • Осветитель светодиодный Godox SL300R студийный - фото 9
  • Осветитель светодиодный Godox SL300R студийный - фото 10
  • Осветитель светодиодный Godox SL300R студийный - фото 11
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
58 590 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 700632
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Характеристики

Бренд
Godox
Тип товара
Осветитель светодиодный
Тип осветителя
светодиодный
Комплектация
осветитель, документация, упаковка
Цветовая температура
2500К-10000К
Габаритные размеры, см
31.5х19.9х34.2
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
50х27х23
Вес, кг.
5.7

Описание товара Осветитель светодиодный Godox SL300R студийный

Осветитель светодиодный Godox SL300R оснащен креплением Bowens и поддерживает управление цветовой палитрой освещения через режимы HSI, RGB и GEL. Работает в бесшумном режиме с возможностью дистанционного управления параметрами через контроллер DMX512, пульт дистанционного управления или мобильное приложение. Компактные размеры и высокая мощность делает SL300R подходящим для различных сценариев использования, включая студийную съемку, прямые трансляции, интервью и театральное освещение.



Теги товара: светодиодные led

Отзывы о товаре Осветитель светодиодный Godox SL300R студийный




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Характеристики
Бренд
Godox
Тип товара
Осветитель светодиодный
Тип осветителя
светодиодный
Комплектация
осветитель, документация, упаковка
Цветовая температура
2500К-10000К
Габаритные размеры, см
31.5х19.9х34.2
Страна производитель
Китай
Описание
Осветитель светодиодный Godox SL300R оснащен креплением Bowens и поддерживает управление цветовой палитрой освещения через режимы HSI, RGB и GEL. Работает в бесшумном режиме с возможностью дистанционного управления параметрами через контроллер DMX512, пульт дистанционного управления или мобильное приложение. Компактные размеры и высокая мощность делает SL300R подходящим для различных сценариев использования, включая студийную съемку, прямые трансляции, интервью и театральное освещение.


Теги товара: светодиодные led
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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