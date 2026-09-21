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Осветитель светодиодный Godox LITEMONS LA300R купить с доставкой в Москве
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Осветитель светодиодный Godox LITEMONS LA300R

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Осветитель светодиодный Godox LITEMONS LA300R - фото 1
Осветитель светодиодный Godox LITEMONS LA300R - фото 2
Осветитель светодиодный Godox LITEMONS LA300R - фото 3
Осветитель светодиодный Godox LITEMONS LA300R - фото 4
Осветитель светодиодный Godox LITEMONS LA300R - фото 5
Осветитель светодиодный Godox LITEMONS LA300R - фото 6
Осветитель светодиодный Godox LITEMONS LA300R - фото 7
Осветитель светодиодный Godox LITEMONS LA300R - фото 8
Осветитель светодиодный Godox LITEMONS LA300R - фото 9
Осветитель светодиодный Godox LITEMONS LA300R - фото 10
Осветитель светодиодный Godox LITEMONS LA300R - фото 11
Осветитель светодиодный Godox LITEMONS LA300R - фото 12
Осветитель светодиодный Godox LITEMONS LA300R - фото 13
Осветитель светодиодный Godox LITEMONS LA300R - фото 14
Осветитель светодиодный Godox LITEMONS LA300R - фото 15
Осветитель светодиодный Godox LITEMONS LA300R - фото 16
Осветитель светодиодный Godox LITEMONS LA300R - фото 17
Осветитель светодиодный Godox LITEMONS LA300R - фото 18
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Осветитель светодиодный
Тип осветителя
светодиодный
Комплектация
осветитель, документация, упаковка
Цветовая температура
1800K-10000K
  • Осветитель светодиодный Godox LITEMONS LA300R - фото 1
  • Осветитель светодиодный Godox LITEMONS LA300R - фото 2
  • Осветитель светодиодный Godox LITEMONS LA300R - фото 3
  • Осветитель светодиодный Godox LITEMONS LA300R - фото 4
  • Осветитель светодиодный Godox LITEMONS LA300R - фото 5
  • Осветитель светодиодный Godox LITEMONS LA300R - фото 6
  • Осветитель светодиодный Godox LITEMONS LA300R - фото 7
  • Осветитель светодиодный Godox LITEMONS LA300R - фото 8
  • Осветитель светодиодный Godox LITEMONS LA300R - фото 9
  • Осветитель светодиодный Godox LITEMONS LA300R - фото 10
  • Осветитель светодиодный Godox LITEMONS LA300R - фото 11
  • Осветитель светодиодный Godox LITEMONS LA300R - фото 12
  • Осветитель светодиодный Godox LITEMONS LA300R - фото 13
  • Осветитель светодиодный Godox LITEMONS LA300R - фото 14
  • Осветитель светодиодный Godox LITEMONS LA300R - фото 15
  • Осветитель светодиодный Godox LITEMONS LA300R - фото 16
  • Осветитель светодиодный Godox LITEMONS LA300R - фото 17
  • Осветитель светодиодный Godox LITEMONS LA300R - фото 18
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
40 990 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 700628
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Характеристики

Бренд
Godox
Тип товара
Осветитель светодиодный
Тип осветителя
светодиодный
Комплектация
осветитель, документация, упаковка
Цветовая температура
1800K-10000K
Габаритные размеры, см
23.1х15.6х23.8
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
50х25х20
Вес, кг.
4.8

Описание товара Осветитель светодиодный Godox LITEMONS LA300R

Светодиодный осветитель Godox LA300R предназначен для съемок рекламы, фильмов, прямого эфира. Он обладает широким диапазоном настроек, что позволяет создавать различные варианты освещения в соответствии с выбранной концепцией.



Теги товара: светодиодные led

Отзывы о товаре Осветитель светодиодный Godox LITEMONS LA300R




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Характеристики
Бренд
Godox
Тип товара
Осветитель светодиодный
Тип осветителя
светодиодный
Комплектация
осветитель, документация, упаковка
Цветовая температура
1800K-10000K
Габаритные размеры, см
23.1х15.6х23.8
Страна производитель
Китай
Описание
Светодиодный осветитель Godox LA300R предназначен для съемок рекламы, фильмов, прямого эфира. Он обладает широким диапазоном настроек, что позволяет создавать различные варианты освещения в соответствии с выбранной концепцией.


Теги товара: светодиодные led
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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