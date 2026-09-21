Осветитель светодиодный Godox Knowled TPC4R пиксельный
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Характеристики
Тип товара
Осветитель светодиодный
Тип осветителя
светодиодный
Комплектация
осветитель, документация, упаковка
Цветовая температура
2000K-10000К
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
36 290 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 700625
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Осветитель светодиодный
Тип осветителя
светодиодный
Комплектация
осветитель, документация, упаковка
Цветовая температура
2000K-10000К
Габаритные размеры, см
118х11х11
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, м
1.18х0.11х0.11
Вес, кг.
3.1
Описание товара Осветитель светодиодный Godox Knowled TPC4R пиксельный
Godox Knowled TPC4R – это яркие четырехфутовые трубчатые RGBWW-осветители в корпусе черного цвета c 32 группами индивидуально управляемых светодиодов (пикселей). Обладая массой передовых функций, осветители Knowled TPC-R отлично подходят для создания профессионального освещения на съемочной площадке в кино и на телевидении, могут быть задействованы в студийных и выездных съемках и т.д.
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Теги товара: светодиодные led
Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
Бренд
Тип товара
Осветитель светодиодный
Тип осветителя
светодиодный
Комплектация
осветитель, документация, упаковка
Цветовая температура
2000K-10000К
Габаритные размеры, см
118х11х11
Страна производитель
Китай
Godox Knowled TPC4R – это яркие четырехфутовые трубчатые RGBWW-осветители в корпусе черного цвета c 32 группами индивидуально управляемых светодиодов (пикселей). Обладая массой передовых функций, осветители Knowled TPC-R отлично подходят для создания профессионального освещения на съемочной площадке в кино и на телевидении, могут быть задействованы в студийных и выездных съемках и т.д.
Смотрите также: Комплекты студийного света, Осветители, Софтбоксы, Стойки для света, Студийные вспышки, Фотозонты, Фотофоны
Теги товара: светодиодные led
Смотрите также: Комплекты студийного света, Осветители, Софтбоксы, Стойки для света, Студийные вспышки, Фотозонты, Фотофоны
Теги товара: светодиодные led
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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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