Top.Mail.Ru
Осветитель светодиодный Godox Knowled P600R K1 купить с доставкой в Москве
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Осветитель светодиодный Godox Knowled P600R K1

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Осветитель светодиодный Godox Knowled P600R K1 - фото 1
Осветитель светодиодный Godox Knowled P600R K1 - фото 2
Осветитель светодиодный Godox Knowled P600R K1 - фото 3
Осветитель светодиодный Godox Knowled P600R K1 - фото 4
Осветитель светодиодный Godox Knowled P600R K1 - фото 5
Осветитель светодиодный Godox Knowled P600R K1 - фото 6
Осветитель светодиодный Godox Knowled P600R K1 - фото 7
Осветитель светодиодный Godox Knowled P600R K1 - фото 8
Осветитель светодиодный Godox Knowled P600R K1 - фото 9
Осветитель светодиодный Godox Knowled P600R K1 - фото 10
Осветитель светодиодный Godox Knowled P600R K1 - фото 11
Осветитель светодиодный Godox Knowled P600R K1 - фото 12
Осветитель светодиодный Godox Knowled P600R K1 - фото 13
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Осветитель светодиодный
Тип осветителя
светодиодный
Комплектация
осветитель, документация, упаковка
Цветовая температура
1800K-10000K
  • Осветитель светодиодный Godox Knowled P600R K1 - фото 1
  • Осветитель светодиодный Godox Knowled P600R K1 - фото 2
  • Осветитель светодиодный Godox Knowled P600R K1 - фото 3
  • Осветитель светодиодный Godox Knowled P600R K1 - фото 4
  • Осветитель светодиодный Godox Knowled P600R K1 - фото 5
  • Осветитель светодиодный Godox Knowled P600R K1 - фото 6
  • Осветитель светодиодный Godox Knowled P600R K1 - фото 7
  • Осветитель светодиодный Godox Knowled P600R K1 - фото 8
  • Осветитель светодиодный Godox Knowled P600R K1 - фото 9
  • Осветитель светодиодный Godox Knowled P600R K1 - фото 10
  • Осветитель светодиодный Godox Knowled P600R K1 - фото 11
  • Осветитель светодиодный Godox Knowled P600R K1 - фото 12
  • Осветитель светодиодный Godox Knowled P600R K1 - фото 13
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
305 190 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 700624
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!
Отправить
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Godox
Тип товара
Осветитель светодиодный
Тип осветителя
светодиодный
Комплектация
осветитель, документация, упаковка
Цветовая температура
1800K-10000K
Габаритные размеры, см
86х32.5х62.5
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
86х63х33
Вес, кг.
30.1

Описание товара Осветитель светодиодный Godox Knowled P600R K1

Осветитель светодиодный Godox Knowled P600R K1 обеспечивает согласованность цветовой температуры освещения с другими моделями осветителей серии KNOWLED. Высокая плотность пикселей и возможность индивидуальной настройки позволяют данным осветительным приборам создавать реалистичные световые эффекты, расширяя возможности использования в кино- и телепроизводстве.



Теги товара: светодиодные led

Отзывы о товаре Осветитель светодиодный Godox Knowled P600R K1




Магазины и пункты выдачи в Москве


Курьерская доставка в Москве

Характеристики
Бренд
Godox
Тип товара
Осветитель светодиодный
Тип осветителя
светодиодный
Комплектация
осветитель, документация, упаковка
Цветовая температура
1800K-10000K
Габаритные размеры, см
86х32.5х62.5
Страна производитель
Китай
Описание
Осветитель светодиодный Godox Knowled P600R K1 обеспечивает согласованность цветовой температуры освещения с другими моделями осветителей серии KNOWLED. Высокая плотность пикселей и возможность индивидуальной настройки позволяют данным осветительным приборам создавать реалистичные световые эффекты, расширяя возможности использования в кино- и телепроизводстве.


Теги товара: светодиодные led
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Осветитель светодиодный Godox Knowled P600R K1 - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...