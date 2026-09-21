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Монокуляр Veber ZOOM 10-30x50 купить с доставкой в Москве
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Монокуляр Veber ZOOM 10-30x50

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Монокуляр Veber ZOOM 10-30x50 - фото 1
Монокуляр Veber ZOOM 10-30x50 - фото 2
Монокуляр Veber ZOOM 10-30x50 - фото 3
Монокуляр Veber ZOOM 10-30x50 - фото 4
Монокуляр Veber ZOOM 10-30x50 - фото 5
Монокуляр Veber ZOOM 10-30x50 - фото 6
Монокуляр Veber ZOOM 10-30x50 - фото 7
Монокуляр Veber ZOOM 10-30x50 - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Монокуляры
  • Монокуляр Veber ZOOM 10-30x50 - фото 1
  • Монокуляр Veber ZOOM 10-30x50 - фото 2
  • Монокуляр Veber ZOOM 10-30x50 - фото 3
  • Монокуляр Veber ZOOM 10-30x50 - фото 4
  • Монокуляр Veber ZOOM 10-30x50 - фото 5
  • Монокуляр Veber ZOOM 10-30x50 - фото 6
  • Монокуляр Veber ZOOM 10-30x50 - фото 7
  • Монокуляр Veber ZOOM 10-30x50 - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 060 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 700618
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Характеристики

Бренд
Veber
Тип товара
Монокуляры
Размеры в упаковке, см
33х22х8
Вес, г.
100

Описание товара Монокуляр Veber ZOOM 10-30x50

Монокуляр Veber ZOOM 10-30x50 - компактный оптический с переменным увеличением от 10х до 30х. Устройство предназначено для охотников, туристов, участников поисково-спасательных отрядов или наблюдателей спортивных мероприятий.

Отзывы о товаре Монокуляр Veber ZOOM 10-30x50




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Курьерская доставка в Москве

Характеристики
Бренд
Veber
Тип товара
Монокуляры
Описание
Монокуляр Veber ZOOM 10-30x50 - компактный оптический с переменным увеличением от 10х до 30х. Устройство предназначено для охотников, туристов, участников поисково-спасательных отрядов или наблюдателей спортивных мероприятий.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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