Монокуляр Veber ZOOM 10-30x50
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Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Монокуляры
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 060 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 700618
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Характеристики
Размеры в упаковке, см
33х22х8
Вес, г.
100
Описание товара Монокуляр Veber ZOOM 10-30x50
Монокуляр Veber ZOOM 10-30x50 - компактный оптический с переменным увеличением от 10х до 30х. Устройство предназначено для охотников, туристов, участников поисково-спасательных отрядов или наблюдателей спортивных мероприятий.
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Монокуляр Veber ZOOM 10-30x50 - компактный оптический с переменным увеличением от 10х до 30х. Устройство предназначено для охотников, туристов, участников поисково-спасательных отрядов или наблюдателей спортивных мероприятий.
Смотрите также: Аксессуары для оптических приборов, Бинокли, Зрительные трубы, Лупы, Микроскопы
Смотрите также: Аксессуары для оптических приборов, Бинокли, Зрительные трубы, Лупы, Микроскопы
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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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