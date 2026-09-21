Монокуляр Veber Defence 10х56WP с сеткой
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Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Монокуляры
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
7 090 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 700617
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Монокуляры
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
24х9х9
Вес, г.
800
Описание товара Монокуляр Veber Defence 10х56WP с сеткой
Монокуляр Veber Defence 10х56WP с сеткой – наблюдательный прибор с 10-кратным увеличением, диаметром объектива 56 см .Многослойное оптическое просветление (FMC) оптики гарантирует правильную цветопередачу и высокое светопропускание. Благодаря широкому полю зрения Veber Defence 10х56WP позволяет вести наблюдение как за статическими, так и быстро движущимися объектами, при этом достаточно большое увеличение монокуляра позволяет рассмотреть эти объекты во всех деталях.
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Монокуляр Veber Defence 10х56WP с сеткой – наблюдательный прибор с 10-кратным увеличением, диаметром объектива 56 см .Многослойное оптическое просветление (FMC) оптики гарантирует правильную цветопередачу и высокое светопропускание. Благодаря широкому полю зрения Veber Defence 10х56WP позволяет вести наблюдение как за статическими, так и быстро движущимися объектами, при этом достаточно большое увеличение монокуляра позволяет рассмотреть эти объекты во всех деталях.
Смотрите также: Аксессуары для оптических приборов, Бинокли, Зрительные трубы, Лупы, Микроскопы
Смотрите также: Аксессуары для оптических приборов, Бинокли, Зрительные трубы, Лупы, Микроскопы
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