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Видеоштатив GreenBean VideoMaster 312 PRO купить с доставкой в Москве
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Видеоштатив GreenBean VideoMaster 312 PRO

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Видеоштатив GreenBean VideoMaster 312 PRO - фото 7
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Видеоштатив GreenBean VideoMaster 312 PRO - фото 12
Видеоштатив GreenBean VideoMaster 312 PRO - фото 13
Видеоштатив GreenBean VideoMaster 312 PRO - фото 14
Видеоштатив GreenBean VideoMaster 312 PRO - фото 15
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Штатив
Головка в комплекте
да
Сменная площадка
да
Материал
алюминиевый сплав
Количество секций в штанге
3
Максимальная нагрузка, кг
12
Минимальная рабочая высота, см
50
Макс. рабочая высота с центральной штангой, см
169
Длина в сложенном состоянии, см
86
  • Видеоштатив GreenBean VideoMaster 312 PRO - фото 1
  • Видеоштатив GreenBean VideoMaster 312 PRO - фото 2
  • Видеоштатив GreenBean VideoMaster 312 PRO - фото 3
  • Видеоштатив GreenBean VideoMaster 312 PRO - фото 4
  • Видеоштатив GreenBean VideoMaster 312 PRO - фото 5
  • Видеоштатив GreenBean VideoMaster 312 PRO - фото 6
  • Видеоштатив GreenBean VideoMaster 312 PRO - фото 7
  • Видеоштатив GreenBean VideoMaster 312 PRO - фото 8
  • Видеоштатив GreenBean VideoMaster 312 PRO - фото 9
  • Видеоштатив GreenBean VideoMaster 312 PRO - фото 10
  • Видеоштатив GreenBean VideoMaster 312 PRO - фото 11
  • Видеоштатив GreenBean VideoMaster 312 PRO - фото 12
  • Видеоштатив GreenBean VideoMaster 312 PRO - фото 13
  • Видеоштатив GreenBean VideoMaster 312 PRO - фото 14
  • Видеоштатив GreenBean VideoMaster 312 PRO - фото 15
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
63 150 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 700590
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Характеристики

Бренд
GreenBean
Тип товара
Штатив
Головка в комплекте
да
Сменная площадка
да
Материал
алюминиевый сплав
Количество секций в штанге
3
Максимальная нагрузка, кг
12
Минимальная рабочая высота, см
50
Макс. рабочая высота с центральной штангой, см
169
Длина в сложенном состоянии, см
86
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
99х26х25
Вес, кг.
10.2

Описание товара Видеоштатив GreenBean VideoMaster 312 PRO

GreenBean VideoMaster 312 PRO – профессиональный видеоштатив для кино/видеопроизводства, выездных съемок. Оснащен прецизионной жидкостной 2D-видеоголовкой с регулируемыми механизмами демпфирования и контрбаланса, которая отлично подходит для современных цифровых видеокамер с дополнительным оборудованием общим весом до 12 кг. Головка закрепляется на штативной шаровой базе ?100 мм, что позволяет быстро установить камеру и настроить ее горизонтальное положение для съемки. Жесткий штатив с прочными алюминиевыми сдвоенными ногами и телескопической нижней растяжкой обеспечивает оператору необходимую мобильность и уверенность в качестве отснятого материала. Комплект штатива дополняет полужесткая сумка для переноски.



Теги товара: алюминиевые

Отзывы о товаре Видеоштатив GreenBean VideoMaster 312 PRO




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Характеристики
Бренд
GreenBean
Тип товара
Штатив
Головка в комплекте
да
Сменная площадка
да
Материал
алюминиевый сплав
Количество секций в штанге
3
Максимальная нагрузка, кг
12
Минимальная рабочая высота, см
50
Макс. рабочая высота с центральной штангой, см
169
Длина в сложенном состоянии, см
86
Страна производитель
Китай
Описание
GreenBean VideoMaster 312 PRO – профессиональный видеоштатив для кино/видеопроизводства, выездных съемок. Оснащен прецизионной жидкостной 2D-видеоголовкой с регулируемыми механизмами демпфирования и контрбаланса, которая отлично подходит для современных цифровых видеокамер с дополнительным оборудованием общим весом до 12 кг. Головка закрепляется на штативной шаровой базе ?100 мм, что позволяет быстро установить камеру и настроить ее горизонтальное положение для съемки. Жесткий штатив с прочными алюминиевыми сдвоенными ногами и телескопической нижней растяжкой обеспечивает оператору необходимую мобильность и уверенность в качестве отснятого материала. Комплект штатива дополняет полужесткая сумка для переноски.


Теги товара: алюминиевые
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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