Видеоокуляр Микромед Эврика 5.0 MP-AC
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
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Характеристики
Описание товара Видеоокуляр Микромед Эврика 5.0 MP-AC
Микромед Эврика 5.0 MP-AC позволяет в режиме реального времени наблюдать увеличенные изображения на мониторе и сохранять фото и видео файлы. Устройство может использоваться с микроскопами любого типа - монокулярными, бинокулярными, тринокулярными и стереомикроскопами. Микромед Эврика 5.0 MP-AC находит широкое применение в учебных биологических лабораториях, классах школ и лицеев и при самостоятельных занятиях в домашних условиях. Видеоокуляр имеет цветной CMOS сенсор формата 1/2.5“ с физическими размерами. 5.70x4.28 мм и размером пикселя 2.2x2.2 мкм. Сенсор имеет высокую чувствительность 2.0 В/люкс-сек и обеспечивает динамический диапазон 64 дБ. Высокая чувствительность позволяет без ограничений использовать объективы большого увеличения и исследовать образцы с низким пропусканием света. Видеоокуляр поддерживает максимальное разрешение до 2592x1944.
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Смотрите также: Аксессуары для оптических приборов, Бинокли, Зрительные трубы, Лупы, Микроскопы, окуляры для телескопов
Достоинства:
Комментарий:
пришёл заказ быстро, работает. больше нечего сказать
Достоинства:
Комментарий:
Качество видео и фото очень классное, работают хорошо
Достоинства:
Комментарий:
Отлично встаёт в микроскоп вместо окуляра. На этом плюсы заканчиваются. Разрешение и чувствительность очень низкие. В отражённом свете увидеть что-то путное почти невозможно. Драйвер приложен на CD, привода у меня нет, поэтому скачал первый похожий из интернета, заработало сразу.
Достоинства:
Комментарий:
все работает, всё отлично. единственный минус то что диск с программой и нет qr кода на сайт с программой, сейчас мало у кого есть дисководы. а с микроскопом шел в комплекте видеоокуляр на 2мпикселя,там по мимо диска была ещё наклейка с qr кодом проги
Достоинства:
Комментарий:
Четкость изображения, выше всяких похвал. Фото с экрана не передаст, того что видит глаз. С этой камерой даже больше, чем глаз видит)) Рекомендую к приобретению.
Достоинства:
Комментарий:
5К версия. Работает прекрасно. Используем приложение \"Камера\" в Windows 11, впечатлений море
Достоинства:
Комментарий:
Все работает. В комплекте диск с программой, все быстро установилось, заработало без проблем. Ожидал лучшего качества видео.
Отзывы о товаре Видеоокуляр Микромед Эврика 5.0 MP-AC
Достоинства:
Комментарий:
пришёл заказ быстро, работает. больше нечего сказать
Достоинства:
Комментарий:
Качество видео и фото очень классное, работают хорошо
Достоинства:
Комментарий:
Отлично встаёт в микроскоп вместо окуляра. На этом плюсы заканчиваются. Разрешение и чувствительность очень низкие. В отражённом свете увидеть что-то путное почти невозможно. Драйвер приложен на CD, привода у меня нет, поэтому скачал первый похожий из интернета, заработало сразу.
Достоинства:
Комментарий:
все работает, всё отлично. единственный минус то что диск с программой и нет qr кода на сайт с программой, сейчас мало у кого есть дисководы. а с микроскопом шел в комплекте видеоокуляр на 2мпикселя,там по мимо диска была ещё наклейка с qr кодом проги
Достоинства:
Комментарий:
Четкость изображения, выше всяких похвал. Фото с экрана не передаст, того что видит глаз. С этой камерой даже больше, чем глаз видит)) Рекомендую к приобретению.
Достоинства:
Комментарий:
5К версия. Работает прекрасно. Используем приложение \"Камера\" в Windows 11, впечатлений море
Достоинства:
Комментарий:
Все работает. В комплекте диск с программой, все быстро установилось, заработало без проблем. Ожидал лучшего качества видео.