Top.Mail.Ru
Видеоокуляр Микромед Эврика 2.0 MP-AC купить с доставкой в Москве
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Видеоокуляр Микромед Эврика 2.0 MP-AC

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Видеоокуляр Микромед Эврика 2.0 MP-AC - фото 1
Видеоокуляр Микромед Эврика 2.0 MP-AC - фото 2
Видеоокуляр Микромед Эврика 2.0 MP-AC - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Видеоокуляр
  • Видеоокуляр Микромед Эврика 2.0 MP-AC - фото 1
  • Видеоокуляр Микромед Эврика 2.0 MP-AC - фото 2
  • Видеоокуляр Микромед Эврика 2.0 MP-AC - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 990 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 700585
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!
Отправить
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Микромед
Тип товара
Видеоокуляр
Особенности
разрешение 2 Мп
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
18х16х4
Вес, г.
200

Описание товара Видеоокуляр Микромед Эврика 2.0 MP-AC

Видеоокуляр, или окулярная камера используется во всех случаях, когда недостаточно увидеть изображение объекта в окуляр и его необходимо вывести на ПК для просмотра на большом мониторе или для записи. Видеоокуляр осуществляет сопряжение оптического микроскопа с внешними устройствами, превращая оптический микроскоп в цифровой. Микромед Эврика 2.0 MP-AC позволяет в режиме реального времени наблюдать увеличенные изображения на мониторе и сохранять фото и видео файлы. Устройство может использоваться с микроскопами любого типа - монокулярными, бинокулярными и тринокулярными. При использовании дополнительных адаптеров, также в цифровой можно преобразовать любой световой стереомикроскоп и оцифровывать изображения объектов с телескопов. Микромед Эврика 2.0 MP-AC находит широкое применение в учебных биологических лабораториях, классах школ и лицеев и при самостоятельных занятиях в домашних условиях. Видеоокуляр входит в линейку продукции торговой марки Микромед, заслужившую популярность и доверие пользователей благодаря высокому качеству, надежности и отличному качеству изображений.

Отзывы о товаре Видеоокуляр Микромед Эврика 2.0 MP-AC




Магазины и пункты выдачи в Москве


Курьерская доставка в Москве

Характеристики
Бренд
Микромед
Тип товара
Видеоокуляр
Особенности
разрешение 2 Мп
Страна производитель
Китай
Описание
Видеоокуляр, или окулярная камера используется во всех случаях, когда недостаточно увидеть изображение объекта в окуляр и его необходимо вывести на ПК для просмотра на большом мониторе или для записи. Видеоокуляр осуществляет сопряжение оптического микроскопа с внешними устройствами, превращая оптический микроскоп в цифровой. Микромед Эврика 2.0 MP-AC позволяет в режиме реального времени наблюдать увеличенные изображения на мониторе и сохранять фото и видео файлы. Устройство может использоваться с микроскопами любого типа - монокулярными, бинокулярными и тринокулярными. При использовании дополнительных адаптеров, также в цифровой можно преобразовать любой световой стереомикроскоп и оцифровывать изображения объектов с телескопов. Микромед Эврика 2.0 MP-AC находит широкое применение в учебных биологических лабораториях, классах школ и лицеев и при самостоятельных занятиях в домашних условиях. Видеоокуляр входит в линейку продукции торговой марки Микромед, заслужившую популярность и доверие пользователей благодаря высокому качеству, надежности и отличному качеству изображений.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Видеоокуляр Микромед Эврика 2.0 MP-AC - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...