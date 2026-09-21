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Характеристики
Тип товара
Видеоокуляр
Оригинальный товар
Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 990 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 700585
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Описание товара Видеоокуляр Микромед Эврика 2.0 MP-AC
Видеоокуляр, или окулярная камера используется во всех случаях, когда недостаточно увидеть изображение объекта в окуляр и его необходимо вывести на ПК для просмотра на большом мониторе или для записи. Видеоокуляр осуществляет сопряжение оптического микроскопа с внешними устройствами, превращая оптический микроскоп в цифровой. Микромед Эврика 2.0 MP-AC позволяет в режиме реального времени наблюдать увеличенные изображения на мониторе и сохранять фото и видео файлы. Устройство может использоваться с микроскопами любого типа - монокулярными, бинокулярными и тринокулярными. При использовании дополнительных адаптеров, также в цифровой можно преобразовать любой световой стереомикроскоп и оцифровывать изображения объектов с телескопов. Микромед Эврика 2.0 MP-AC находит широкое применение в учебных биологических лабораториях, классах школ и лицеев и при самостоятельных занятиях в домашних условиях. Видеоокуляр входит в линейку продукции торговой марки Микромед, заслужившую популярность и доверие пользователей благодаря высокому качеству, надежности и отличному качеству изображений.
Видеоокуляр, или окулярная камера используется во всех случаях, когда недостаточно увидеть изображение объекта в окуляр и его необходимо вывести на ПК для просмотра на большом мониторе или для записи. Видеоокуляр осуществляет сопряжение оптического микроскопа с внешними устройствами, превращая оптический микроскоп в цифровой. Микромед Эврика 2.0 MP-AC позволяет в режиме реального времени наблюдать увеличенные изображения на мониторе и сохранять фото и видео файлы. Устройство может использоваться с микроскопами любого типа - монокулярными, бинокулярными и тринокулярными. При использовании дополнительных адаптеров, также в цифровой можно преобразовать любой световой стереомикроскоп и оцифровывать изображения объектов с телескопов. Микромед Эврика 2.0 MP-AC находит широкое применение в учебных биологических лабораториях, классах школ и лицеев и при самостоятельных занятиях в домашних условиях. Видеоокуляр входит в линейку продукции торговой марки Микромед, заслужившую популярность и доверие пользователей благодаря высокому качеству, надежности и отличному качеству изображений.
Видеоокуляр Микромед Эврика 2.0 MP-AC - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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