Осушитель воздуха Neoclima ND-10RH бытовой белый
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Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Осушитель воздуха
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
10 250 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 700535
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Осушитель воздуха
Цвет
белый
Материал корпуса
пластик
Способ отвода конденсата
встроенный бак
Количество режимов работы
1
Дополнительные функции
индикация включения
Потребляемая мощность
0.19
Габаритные размеры, см
44.5x25.5x22
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
46х26х22
Вес, кг.
10.67
Описание товара Осушитель воздуха Neoclima ND-10RH бытовой белый
Осушитель воздуха Neoclima ND-10RH - это устройство, которое позволяет регулировать климат в вашем доме, квартире, офисе, гараже, поддерживает оптимальный уровень влажности в помещении. Предотвратит образование конденсата, влаги на окнах и стенах на даче, в кладовой, подвале, сауне, бассейне, ванной. Живя в городских условиях, в сезон дождей, снега и слякоти - автоматический воздухоосушитель то, что вам необходимо!
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Бренд
Тип товара
Осушитель воздуха
Цвет
белый
Материал корпуса
пластик
Способ отвода конденсата
встроенный бак
Количество режимов работы
1
Дополнительные функции
индикация включения
Потребляемая мощность
0.19
Габаритные размеры, см
44.5x25.5x22
Страна производитель
Китай
Осушитель воздуха Neoclima ND-10RH - это устройство, которое позволяет регулировать климат в вашем доме, квартире, офисе, гараже, поддерживает оптимальный уровень влажности в помещении. Предотвратит образование конденсата, влаги на окнах и стенах на даче, в кладовой, подвале, сауне, бассейне, ванной. Живя в городских условиях, в сезон дождей, снега и слякоти - автоматический воздухоосушитель то, что вам необходимо!
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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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