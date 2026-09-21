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Мойка высокого давления DEKO DKCW235 купить с доставкой в Москве
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Мойка высокого давления DEKO DKCW235

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Мойка высокого давления DEKO DKCW235 - фото 1
Мойка высокого давления DEKO DKCW235 - фото 2
Мойка высокого давления DEKO DKCW235 - фото 3
Мойка высокого давления DEKO DKCW235 - фото 4
Мойка высокого давления DEKO DKCW235 - фото 5
Мойка высокого давления DEKO DKCW235 - фото 6
Мойка высокого давления DEKO DKCW235 - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
  • Мойка высокого давления DEKO DKCW235 - фото 1
  • Мойка высокого давления DEKO DKCW235 - фото 2
  • Мойка высокого давления DEKO DKCW235 - фото 3
  • Мойка высокого давления DEKO DKCW235 - фото 4
  • Мойка высокого давления DEKO DKCW235 - фото 5
  • Мойка высокого давления DEKO DKCW235 - фото 6
  • Мойка высокого давления DEKO DKCW235 - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
24 840 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 700398
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Характеристики

Бренд
DEKO
Тип товара
Размеры в упаковке, см
81х41х37
Вес, кг.
20.4

Описание товара Мойка высокого давления DEKO DKCW235

мойка высокого давления deko dkcw235 предназначена для эффективной очистки поверхностей с помощью мощного потока воды. она может забирать воду из различных источников, включая водопровод или емкости. устройство оснащено бесщеточным двигателем и имеет максимальное рабочее давление 235 бар. производительность составляет 516 литров в час.

Отзывы о товаре Мойка высокого давления DEKO DKCW235




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Характеристики
Бренд
DEKO
Тип товара
Описание
мойка высокого давления deko dkcw235 предназначена для эффективной очистки поверхностей с помощью мощного потока воды. она может забирать воду из различных источников, включая водопровод или емкости. устройство оснащено бесщеточным двигателем и имеет максимальное рабочее давление 235 бар. производительность составляет 516 литров в час.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Мойка высокого давления DEKO DKCW235 - данный товар вы можете купить по цене 24840 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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