Описание товара Микроскоп Levenhuk 890T, тринокулярный

Тринокулярный микроскоп Levenhuk 890T дает в базовой комплектации увеличение в пределах от 40х до 2000х – это оптимальный диапазон для изучения биологических образцов. Микроскоп применяется для работы с светлом поле, метод освещения – проходящий свет (нижнее расположение подсветки), возможно использование метода Кёлера. Сферы применения обширны: ветеринария, криминалистика, обучение. Микроскоп оснащен тринокулярной насадкой, ее конструкция предусматривает установку цифровой камеры в вертикальный канал визуализации. Сама камера в комплект не входит – ее можно выбрать самостоятельно в соответствии с решаемыми задачами. Адаптер C-mount, используемый для закрепления камеры на микроскопе, в комплектацию включен. Окулярная часть, используемая для непосредственных визуальных наблюдений, наклонена под углом 30°, чтобы длительные наблюдения не приводили к переутомлению мышц. В комплекте два парных комплекта окуляров: один обеспечивает увеличение 10х, второй – 20х. Расстояние между окулярными трубками регулируется. Для установки объективов в револьверном устройстве предусмотрены четыре гнезда, столько же объективов включено в базовую комплектацию. Линзы объективов 40х и 100х защищены пружинящими оправами, делающими работу на большой кратности более безопасной – случайное неудачное движение при фокусировке не повредит их оптику. Объектив 100х рассчитан на работу с иммерсионным маслом, но может использоваться и без него. Объективы малой кратности в комплекте – это 4х и 10х. Все объективы являются планахроматами, формирующими четкое и детализированное изображение с минимумом аберраций. Фокусировка может выполняться как грубо, так и тонко – рукоятки настройки расположены коаксиально с двух сторон штатива. Предметный столик классический – двухслойный, дополненный препаратоводителем и перемещаемый по двум осям. Прямо под ним находится конденсор Аббе с премиальной ирисовой диафрагмой и галогенный источник света. Галогенное освещение мягкое, практически немерцающее, очень комфортное для длительной работы. Вместо электрического освещения, работающего от сети, можно использовать зеркало – оно также включено в комплект. А для повышения контраста структур можно воспользоваться светофильтрами.