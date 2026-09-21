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Микроскоп Levenhuk 890T, тринокулярный купить с доставкой в Москве
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Микроскоп Levenhuk 890T, тринокулярный

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Микроскоп Levenhuk 890T, тринокулярный - фото 1
Микроскоп Levenhuk 890T, тринокулярный - фото 2
Микроскоп Levenhuk 890T, тринокулярный - фото 3
Микроскоп Levenhuk 890T, тринокулярный - фото 4
Микроскоп Levenhuk 890T, тринокулярный - фото 5
Микроскоп Levenhuk 890T, тринокулярный - фото 6
Микроскоп Levenhuk 890T, тринокулярный - фото 7
Микроскоп Levenhuk 890T, тринокулярный - фото 8
Микроскоп Levenhuk 890T, тринокулярный - фото 9
Микроскоп Levenhuk 890T, тринокулярный - фото 10
Микроскоп Levenhuk 890T, тринокулярный - фото 11
Микроскоп Levenhuk 890T, тринокулярный - фото 12
Микроскоп Levenhuk 890T, тринокулярный - фото 13
Микроскоп Levenhuk 890T, тринокулярный - фото 14
Микроскоп Levenhuk 890T, тринокулярный - фото 15
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Микроскопы
Тип насадки
тринокулярная
  • Микроскоп Levenhuk 890T, тринокулярный - фото 1
  • Микроскоп Levenhuk 890T, тринокулярный - фото 2
  • Микроскоп Levenhuk 890T, тринокулярный - фото 3
  • Микроскоп Levenhuk 890T, тринокулярный - фото 4
  • Микроскоп Levenhuk 890T, тринокулярный - фото 5
  • Микроскоп Levenhuk 890T, тринокулярный - фото 6
  • Микроскоп Levenhuk 890T, тринокулярный - фото 7
  • Микроскоп Levenhuk 890T, тринокулярный - фото 8
  • Микроскоп Levenhuk 890T, тринокулярный - фото 9
  • Микроскоп Levenhuk 890T, тринокулярный - фото 10
  • Микроскоп Levenhuk 890T, тринокулярный - фото 11
  • Микроскоп Levenhuk 890T, тринокулярный - фото 12
  • Микроскоп Levenhuk 890T, тринокулярный - фото 13
  • Микроскоп Levenhuk 890T, тринокулярный - фото 14
  • Микроскоп Levenhuk 890T, тринокулярный - фото 15
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
89 990 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 699111
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Характеристики

Бренд
Levenhuk
Тип товара
Микроскопы
Диаметр окулярной трубки
23.2 мм
Увеличение, крат
40x-2000x
ТНВЭД
9011800000
Особенности
освещение по Келеру
Тип насадки
тринокулярная
Предметный столик
140x155
Материал корпуса
металл
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
43х33х28
Вес, кг.
5.86

Описание товара Микроскоп Levenhuk 890T, тринокулярный

Тринокулярный микроскоп Levenhuk 890T дает в базовой комплектации увеличение в пределах от 40х до 2000х – это оптимальный диапазон для изучения биологических образцов. Микроскоп применяется для работы с светлом поле, метод освещения – проходящий свет (нижнее расположение подсветки), возможно использование метода Кёлера. Сферы применения обширны: ветеринария, криминалистика, обучение. Микроскоп оснащен тринокулярной насадкой, ее конструкция предусматривает установку цифровой камеры в вертикальный канал визуализации. Сама камера в комплект не входит – ее можно выбрать самостоятельно в соответствии с решаемыми задачами. Адаптер C-mount, используемый для закрепления камеры на микроскопе, в комплектацию включен. Окулярная часть, используемая для непосредственных визуальных наблюдений, наклонена под углом 30°, чтобы длительные наблюдения не приводили к переутомлению мышц. В комплекте два парных комплекта окуляров: один обеспечивает увеличение 10х, второй – 20х. Расстояние между окулярными трубками регулируется. Для установки объективов в револьверном устройстве предусмотрены четыре гнезда, столько же объективов включено в базовую комплектацию. Линзы объективов 40х и 100х защищены пружинящими оправами, делающими работу на большой кратности более безопасной – случайное неудачное движение при фокусировке не повредит их оптику. Объектив 100х рассчитан на работу с иммерсионным маслом, но может использоваться и без него. Объективы малой кратности в комплекте – это 4х и 10х. Все объективы являются планахроматами, формирующими четкое и детализированное изображение с минимумом аберраций. Фокусировка может выполняться как грубо, так и тонко – рукоятки настройки расположены коаксиально с двух сторон штатива. Предметный столик классический – двухслойный, дополненный препаратоводителем и перемещаемый по двум осям. Прямо под ним находится конденсор Аббе с премиальной ирисовой диафрагмой и галогенный источник света. Галогенное освещение мягкое, практически немерцающее, очень комфортное для длительной работы. Вместо электрического освещения, работающего от сети, можно использовать зеркало – оно также включено в комплект. А для повышения контраста структур можно воспользоваться светофильтрами.

Отзывы о товаре Микроскоп Levenhuk 890T, тринокулярный




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Курьерская доставка в Москве

Характеристики
Бренд
Levenhuk
Тип товара
Микроскопы
Диаметр окулярной трубки
23.2 мм
Увеличение, крат
40x-2000x
ТНВЭД
9011800000
Особенности
освещение по Келеру
Тип насадки
тринокулярная
Предметный столик
140x155
Материал корпуса
металл
Страна производитель
Китай
Описание
Тринокулярный микроскоп Levenhuk 890T дает в базовой комплектации увеличение в пределах от 40х до 2000х – это оптимальный диапазон для изучения биологических образцов. Микроскоп применяется для работы с светлом поле, метод освещения – проходящий свет (нижнее расположение подсветки), возможно использование метода Кёлера. Сферы применения обширны: ветеринария, криминалистика, обучение. Микроскоп оснащен тринокулярной насадкой, ее конструкция предусматривает установку цифровой камеры в вертикальный канал визуализации. Сама камера в комплект не входит – ее можно выбрать самостоятельно в соответствии с решаемыми задачами. Адаптер C-mount, используемый для закрепления камеры на микроскопе, в комплектацию включен. Окулярная часть, используемая для непосредственных визуальных наблюдений, наклонена под углом 30°, чтобы длительные наблюдения не приводили к переутомлению мышц. В комплекте два парных комплекта окуляров: один обеспечивает увеличение 10х, второй – 20х. Расстояние между окулярными трубками регулируется. Для установки объективов в револьверном устройстве предусмотрены четыре гнезда, столько же объективов включено в базовую комплектацию. Линзы объективов 40х и 100х защищены пружинящими оправами, делающими работу на большой кратности более безопасной – случайное неудачное движение при фокусировке не повредит их оптику. Объектив 100х рассчитан на работу с иммерсионным маслом, но может использоваться и без него. Объективы малой кратности в комплекте – это 4х и 10х. Все объективы являются планахроматами, формирующими четкое и детализированное изображение с минимумом аберраций. Фокусировка может выполняться как грубо, так и тонко – рукоятки настройки расположены коаксиально с двух сторон штатива. Предметный столик классический – двухслойный, дополненный препаратоводителем и перемещаемый по двум осям. Прямо под ним находится конденсор Аббе с премиальной ирисовой диафрагмой и галогенный источник света. Галогенное освещение мягкое, практически немерцающее, очень комфортное для длительной работы. Вместо электрического освещения, работающего от сети, можно использовать зеркало – оно также включено в комплект. А для повышения контраста структур можно воспользоваться светофильтрами.
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Отзывы


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