Микроскоп Levenhuk 450T, тринокулярный
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Описание товара Микроскоп Levenhuk 450T, тринокулярный
Биологический микроскоп Levenhuk 450T с тринокулярной насадкой и общим увеличением 40–1000 крат используется в сферах здравоохранения, медицины, фармакологии, биологии, экологии, в условиях лабораторий, университетских занятий и в исследовательских институтах. Возможности микроскопа позволяют использовать его для решения множества профессиональных и академических задач: для подробного изучения клеток, биологических образцов, бактерий, микроорганизмов, культур тканей, для проведения цитологических, морфологических и гистологических исследований. Наблюдения происходят по методу светлого поля в проходящем свете, есть возможность использования масляной иммерсии. Визуальная насадка имеет угол наклона 30° и может быть развернута в наиболее удобное для работы положение в диапазоне от 0° до 360°. В конструкции использованы широкопольные окуляры WF10x/18 мм с посадочным диаметром 23.2 мм. Для пользователей с особенностями зрения и носящих очки предусмотрена функция диоптрийной подстройки ±5 D, которая усиливает удобство использования прибора и снижает нагрузку на глаза при длительных наблюдениях. В револьверном устройстве микроскопа установлены 4 ахроматических объектива на 4, 10, 40 и 100 крат, такая оптика обеспечит стабильно ясное, четкое и правдивое изображение без аберраций, искажений и виньетирования. Объективы 40х и 100х – подпружиненные, а объектив 100х также может использоваться для масляной иммерсии. Подсветка микроскопа Levenhuk 450T реализована светодиодом с коллектором, над которым расположен конденсор Аббе с ирисовой диафрагмой и специальным держателем для светофильтра (светофильтры приобретаются отдельно, согласно потребностям пользователя).
Смотрите также: Аксессуары для оптических приборов, Бинокли, Зрительные трубы, Лупы, Микроскопы
Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
Смотрите также: Аксессуары для оптических приборов, Бинокли, Зрительные трубы, Лупы, Микроскопы
Отзывы о товаре Микроскоп Levenhuk 450T, тринокулярный