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Лупа складная ЛП-3 10х 01 купить с доставкой в Москве
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Лупа складная ЛП-3 10х 01

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Лупа складная ЛП-3 10х 01 - фото 1
Лупа складная ЛП-3 10х 01 - фото 2
Лупа складная ЛП-3 10х 01 - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Лупа
Назначение
для чтения, просмотровая, часовая, ювелирная
Диаметр линзы, мм
19
Увеличение, крат
10
  • Лупа складная ЛП-3 10х 01 - фото 1
  • Лупа складная ЛП-3 10х 01 - фото 2
  • Лупа складная ЛП-3 10х 01 - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 300 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 699095
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Характеристики

Бренд
Levenhuk
Тип товара
Лупа
Конструкция
складная
Корпус
алюминий
Материал оптики
оптическое стекло
Назначение
для чтения, просмотровая, часовая, ювелирная
Диаметр линзы, мм
19
Увеличение, крат
10
Дополнительно
тип линзы - апланатическая
Габариты
3x3x2 см
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
3х3х3
Вес, г.
52

Описание товара Лупа складная ЛП-3 10х 01

Складная лупа ЛП-3 10х 01 станет верным оптическим помощником ювелира, нумизмата или криминалиста. Увеличительный прибор с 10-кратным увеличением можно оставить на рабочем столе или носить с собой: он обладает небольшими габаритами и имеет прочный алюминиевый корпус с защитной крышкой. Оптическая схема прибора состоит из трех апланатических ахроматических линз, выполненных из стекла. Апланатическая складная лупа обеспечивает реалистичную цветопередачу и выстраивает ровное изображение по всему полю зрения – картинка получается яркой, четкой и свободной от оптических искажений. С этим прибором будет легко изучать чертежи и проводить разные измерения, также апланатическая лупа будет удобна для чтения мелких шрифтов.

Отзывы о товаре Лупа складная ЛП-3 10х 01




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Курьерская доставка в Москве

Характеристики
Бренд
Levenhuk
Тип товара
Лупа
Конструкция
складная
Корпус
алюминий
Материал оптики
оптическое стекло
Назначение
для чтения, просмотровая, часовая, ювелирная
Диаметр линзы, мм
19
Увеличение, крат
10
Дополнительно
тип линзы - апланатическая
Габариты
3x3x2 см
Страна производитель
Китай
Описание
Складная лупа ЛП-3 10х 01 станет верным оптическим помощником ювелира, нумизмата или криминалиста. Увеличительный прибор с 10-кратным увеличением можно оставить на рабочем столе или носить с собой: он обладает небольшими габаритами и имеет прочный алюминиевый корпус с защитной крышкой. Оптическая схема прибора состоит из трех апланатических ахроматических линз, выполненных из стекла. Апланатическая складная лупа обеспечивает реалистичную цветопередачу и выстраивает ровное изображение по всему полю зрения – картинка получается яркой, четкой и свободной от оптических искажений. С этим прибором будет легко изучать чертежи и проводить разные измерения, также апланатическая лупа будет удобна для чтения мелких шрифтов.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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