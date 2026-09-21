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Термогигрометр Ermenrich Wett TU10 купить с доставкой в Москве
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Термогигрометр Ermenrich Wett TU10

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Термогигрометр Ermenrich Wett TU10 - фото 1
Термогигрометр Ermenrich Wett TU10 - фото 2
Термогигрометр Ermenrich Wett TU10 - фото 3
Термогигрометр Ermenrich Wett TU10 - фото 4
Термогигрометр Ermenrich Wett TU10 - фото 5
Термогигрометр Ermenrich Wett TU10 - фото 6
Термогигрометр Ermenrich Wett TU10 - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Термогигрометры
  • Термогигрометр Ermenrich Wett TU10 - фото 1
  • Термогигрометр Ermenrich Wett TU10 - фото 2
  • Термогигрометр Ermenrich Wett TU10 - фото 3
  • Термогигрометр Ermenrich Wett TU10 - фото 4
  • Термогигрометр Ermenrich Wett TU10 - фото 5
  • Термогигрометр Ermenrich Wett TU10 - фото 6
  • Термогигрометр Ermenrich Wett TU10 - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 990 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 699081
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Характеристики

Бренд
Levenhuk
Тип товара
Термогигрометры
Дисплей
монохромный
Дополнительные функции
автовыключение, определение точки росы, подсветка экрана
Измерение температуры (OUT)
в помещении
Питание
от батареек
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
12х7х4
Вес, г.
120

Описание товара Термогигрометр Ermenrich Wett TU10

Термогигрометр Ermenrich Wett TU10 – удобный и функциональный прибор для контроля микроклимата внутри и снаружи помещения. Благодаря компактному и эргономичному корпусу он оптимален для оперативной проверки влажности и температуры в доме или на рабочем месте, а также в месте хранения товаров и сырья. Термогигрометр измеряет температуру в диапазоне от –20 до +60 градусов по Цельсию и влажность от 0% до 100%. Данные отображаются на монохромном дисплее. Присутствует функция запоминания предельных значений (минимальных и максимальных). Для питания прибора достаточно 2 батареек типа ААА (нет в комплекте). Индикатор низкого заряда батареи указывает, когда следует заменить источники питания. А функция автоотключения помогает экономить энергию.

Отзывы о товаре Термогигрометр Ermenrich Wett TU10




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Курьерская доставка в Москве

Характеристики
Бренд
Levenhuk
Тип товара
Термогигрометры
Дисплей
монохромный
Дополнительные функции
автовыключение, определение точки росы, подсветка экрана
Измерение температуры (OUT)
в помещении
Питание
от батареек
Страна производитель
Китай
Описание
Термогигрометр Ermenrich Wett TU10 – удобный и функциональный прибор для контроля микроклимата внутри и снаружи помещения. Благодаря компактному и эргономичному корпусу он оптимален для оперативной проверки влажности и температуры в доме или на рабочем месте, а также в месте хранения товаров и сырья. Термогигрометр измеряет температуру в диапазоне от –20 до +60 градусов по Цельсию и влажность от 0% до 100%. Данные отображаются на монохромном дисплее. Присутствует функция запоминания предельных значений (минимальных и максимальных). Для питания прибора достаточно 2 батареек типа ААА (нет в комплекте). Индикатор низкого заряда батареи указывает, когда следует заменить источники питания. А функция автоотключения помогает экономить энергию.
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Отзывы


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