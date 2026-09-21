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Камера цифровая Levenhuk M1200 PLUS купить с доставкой в Москве
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Камера цифровая Levenhuk M1200 PLUS

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Камера цифровая Levenhuk M1200 PLUS - фото 1
Камера цифровая Levenhuk M1200 PLUS - фото 2
Камера цифровая Levenhuk M1200 PLUS - фото 3
Камера цифровая Levenhuk M1200 PLUS - фото 4
Камера цифровая Levenhuk M1200 PLUS - фото 5
Камера цифровая Levenhuk M1200 PLUS - фото 6
Камера цифровая Levenhuk M1200 PLUS - фото 7
Камера цифровая Levenhuk M1200 PLUS - фото 8
Камера цифровая Levenhuk M1200 PLUS - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Наборы
  • Камера цифровая Levenhuk M1200 PLUS - фото 1
  • Камера цифровая Levenhuk M1200 PLUS - фото 2
  • Камера цифровая Levenhuk M1200 PLUS - фото 3
  • Камера цифровая Levenhuk M1200 PLUS - фото 4
  • Камера цифровая Levenhuk M1200 PLUS - фото 5
  • Камера цифровая Levenhuk M1200 PLUS - фото 6
  • Камера цифровая Levenhuk M1200 PLUS - фото 7
  • Камера цифровая Levenhuk M1200 PLUS - фото 8
  • Камера цифровая Levenhuk M1200 PLUS - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
69 990 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 699070
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Характеристики

Бренд
Levenhuk
Тип товара
Наборы
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
21х17х15
Вес, г.
510

Описание товара Камера цифровая Levenhuk M1200 PLUS

12-мегапиксельная цифровая камера Levenhuk M1200 PLUS позволит делать высокочеткие и информативные снимки и видео в ходе микронаблюдений на микроскопах любых производителей. Камера устанавливается в окулярную трубку диаметром 23,2 мм, а с помощью комплектных переходников ? в трубки 30 и 30,5 мм. Такая камера ? это универсальный инструмент, который подойдет как для профессиональных исследований, так и для хобби. Камера также подходит для использования в качестве цифрового окуляра и трансляции хода исследовании на экране компьютера в реальном времени.

Отзывы о товаре Камера цифровая Levenhuk M1200 PLUS




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Характеристики
Бренд
Levenhuk
Тип товара
Наборы
Страна производитель
Китай
Описание
12-мегапиксельная цифровая камера Levenhuk M1200 PLUS позволит делать высокочеткие и информативные снимки и видео в ходе микронаблюдений на микроскопах любых производителей. Камера устанавливается в окулярную трубку диаметром 23,2 мм, а с помощью комплектных переходников ? в трубки 30 и 30,5 мм. Такая камера ? это универсальный инструмент, который подойдет как для профессиональных исследований, так и для хобби. Камера также подходит для использования в качестве цифрового окуляра и трансляции хода исследовании на экране компьютера в реальном времени.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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