Камера цифровая Levenhuk M1200 PLUS
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Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Наборы
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
69 990 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 699070
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Наборы
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
21х17х15
Вес, г.
510
Описание товара Камера цифровая Levenhuk M1200 PLUS
12-мегапиксельная цифровая камера Levenhuk M1200 PLUS позволит делать высокочеткие и информативные снимки и видео в ходе микронаблюдений на микроскопах любых производителей. Камера устанавливается в окулярную трубку диаметром 23,2 мм, а с помощью комплектных переходников ? в трубки 30 и 30,5 мм. Такая камера ? это универсальный инструмент, который подойдет как для профессиональных исследований, так и для хобби. Камера также подходит для использования в качестве цифрового окуляра и трансляции хода исследовании на экране компьютера в реальном времени.
Смотрите также: Аксессуары для оптических приборов, Бинокли, Зрительные трубы, Лупы, Микроскопы, окуляры для телескопов
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Курьерская доставка в Москве
12-мегапиксельная цифровая камера Levenhuk M1200 PLUS позволит делать высокочеткие и информативные снимки и видео в ходе микронаблюдений на микроскопах любых производителей. Камера устанавливается в окулярную трубку диаметром 23,2 мм, а с помощью комплектных переходников ? в трубки 30 и 30,5 мм. Такая камера ? это универсальный инструмент, который подойдет как для профессиональных исследований, так и для хобби. Камера также подходит для использования в качестве цифрового окуляра и трансляции хода исследовании на экране компьютера в реальном времени.
Смотрите также: Аксессуары для оптических приборов, Бинокли, Зрительные трубы, Лупы, Микроскопы, окуляры для телескопов
Смотрите также: Аксессуары для оптических приборов, Бинокли, Зрительные трубы, Лупы, Микроскопы, окуляры для телескопов
Камера цифровая Levenhuk M1200 PLUS - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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