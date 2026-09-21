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Бинокль цифровой Levenhuk Atom Digital DB20 LCD купить с доставкой в Москве
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Бинокль цифровой Levenhuk Atom Digital DB20 LCD

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Бинокль цифровой Levenhuk Atom Digital DB20 LCD - фото 1
Бинокль цифровой Levenhuk Atom Digital DB20 LCD - фото 2
Бинокль цифровой Levenhuk Atom Digital DB20 LCD - фото 3
Бинокль цифровой Levenhuk Atom Digital DB20 LCD - фото 4
Бинокль цифровой Levenhuk Atom Digital DB20 LCD - фото 5
Бинокль цифровой Levenhuk Atom Digital DB20 LCD - фото 6
Бинокль цифровой Levenhuk Atom Digital DB20 LCD - фото 7
Бинокль цифровой Levenhuk Atom Digital DB20 LCD - фото 8
Бинокль цифровой Levenhuk Atom Digital DB20 LCD - фото 9
Бинокль цифровой Levenhuk Atom Digital DB20 LCD - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Бинокль
Материал корпуса
пластик
Назначение
для наблюдений, туризм, отдых
Диаметр объектива
32
Регулировка расстояния между зрачками
да
Межзрачковое расстояние
65-80 мм
Увеличение
12x
Цвет корпуса
черный
  • Бинокль цифровой Levenhuk Atom Digital DB20 LCD - фото 1
  • Бинокль цифровой Levenhuk Atom Digital DB20 LCD - фото 2
  • Бинокль цифровой Levenhuk Atom Digital DB20 LCD - фото 3
  • Бинокль цифровой Levenhuk Atom Digital DB20 LCD - фото 4
  • Бинокль цифровой Levenhuk Atom Digital DB20 LCD - фото 5
  • Бинокль цифровой Levenhuk Atom Digital DB20 LCD - фото 6
  • Бинокль цифровой Levenhuk Atom Digital DB20 LCD - фото 7
  • Бинокль цифровой Levenhuk Atom Digital DB20 LCD - фото 8
  • Бинокль цифровой Levenhuk Atom Digital DB20 LCD - фото 9
  • Бинокль цифровой Levenhuk Atom Digital DB20 LCD - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-57%
12 250 руб.  28 580 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 699054
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Характеристики

Бренд
Levenhuk
Тип товара
Бинокль
Материал корпуса
пластик
Назначение
для наблюдений, туризм, отдых
Диаметр объектива
32
Регулировка расстояния между зрачками
да
Межзрачковое расстояние
65-80 мм
Увеличение
12x
Цвет корпуса
черный
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
20х14х9
Вес, г.
630

Описание товара Бинокль цифровой Levenhuk Atom Digital DB20 LCD

Бинокль цифровой LEVENHUK Atom Digital DB20 LCD (81704) – оптический прибор с откидным ЖК-экраном и встроенным рекордером. Он отлично подойдет для визуальных наблюдений и съемки при дневном освещении. Преимущества бинокля высоко оценят любители охоты и спортивной стрельбы, туризма и походов, изучения дикой природы. Благодаря компактным габаритам бинокль легко захватить с собой в любое путешествие, чтобы запечатлеть все красоты окружающего мира в формате фото или видео. Оптические и цифровые возможности Оптика бинокля Levenhuk Atom Digital DB20 LCD дает мощное увеличение – 12 крат, а возможности цифрового зума позволяют приблизить картинку в диапазоне 1–8 крат. Для изучения доступны даже сильно удаленные объекты – в пределах одного километра. Прибор обладает удобным корпусом с закрытым мостом и ЖК-экраном складной конструкции. Картинку на экране формирует высокочувствительная матрица CMOS, для наведения на резкость используется барабан центральной фокусировки. Кнопки управления вынесены на верхнюю панель – удобно выполнять настройку, не отвлекаясь от наблюдений. Высокое разрешение фото и видео Запись видеороликов ведется со звуком и может продолжаться до 3,5 часа без перерыва. Эта возможность пригодится для слежения за дикими животными и другими целями и поможет не пропустить интересные события. Для долгих съемок бинокль можно установить на штатив со стандартной резьбой крепления. Съемка ведется в высоком разрешении: для фото – до 48M, для видео – до 2,5K. Отснятые материалы сохраняются на съемную карту памяти объемом до 32 ГБ. Рядом со слотом для карты расположен USB-разъем для подключения бинокля к компьютеру и передачи файлов.

Отзывы о товаре Бинокль цифровой Levenhuk Atom Digital DB20 LCD




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Курьерская доставка в Москве

Характеристики
Бренд
Levenhuk
Тип товара
Бинокль
Материал корпуса
пластик
Назначение
для наблюдений, туризм, отдых
Диаметр объектива
32
Регулировка расстояния между зрачками
да
Межзрачковое расстояние
65-80 мм
Увеличение
12x
Цвет корпуса
черный
Страна производитель
Китай
Описание
Бинокль цифровой LEVENHUK Atom Digital DB20 LCD (81704) – оптический прибор с откидным ЖК-экраном и встроенным рекордером. Он отлично подойдет для визуальных наблюдений и съемки при дневном освещении. Преимущества бинокля высоко оценят любители охоты и спортивной стрельбы, туризма и походов, изучения дикой природы. Благодаря компактным габаритам бинокль легко захватить с собой в любое путешествие, чтобы запечатлеть все красоты окружающего мира в формате фото или видео. Оптические и цифровые возможности Оптика бинокля Levenhuk Atom Digital DB20 LCD дает мощное увеличение – 12 крат, а возможности цифрового зума позволяют приблизить картинку в диапазоне 1–8 крат. Для изучения доступны даже сильно удаленные объекты – в пределах одного километра. Прибор обладает удобным корпусом с закрытым мостом и ЖК-экраном складной конструкции. Картинку на экране формирует высокочувствительная матрица CMOS, для наведения на резкость используется барабан центральной фокусировки. Кнопки управления вынесены на верхнюю панель – удобно выполнять настройку, не отвлекаясь от наблюдений. Высокое разрешение фото и видео Запись видеороликов ведется со звуком и может продолжаться до 3,5 часа без перерыва. Эта возможность пригодится для слежения за дикими животными и другими целями и поможет не пропустить интересные события. Для долгих съемок бинокль можно установить на штатив со стандартной резьбой крепления. Съемка ведется в высоком разрешении: для фото – до 48M, для видео – до 2,5K. Отснятые материалы сохраняются на съемную карту памяти объемом до 32 ГБ. Рядом со слотом для карты расположен USB-разъем для подключения бинокля к компьютеру и передачи файлов.
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Отзывы


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