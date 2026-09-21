Бинокль цифровой Levenhuk Atom Digital DB20 LCD
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Характеристики
Описание товара Бинокль цифровой Levenhuk Atom Digital DB20 LCD
Бинокль цифровой LEVENHUK Atom Digital DB20 LCD (81704) – оптический прибор с откидным ЖК-экраном и встроенным рекордером. Он отлично подойдет для визуальных наблюдений и съемки при дневном освещении. Преимущества бинокля высоко оценят любители охоты и спортивной стрельбы, туризма и походов, изучения дикой природы. Благодаря компактным габаритам бинокль легко захватить с собой в любое путешествие, чтобы запечатлеть все красоты окружающего мира в формате фото или видео. Оптические и цифровые возможности Оптика бинокля Levenhuk Atom Digital DB20 LCD дает мощное увеличение – 12 крат, а возможности цифрового зума позволяют приблизить картинку в диапазоне 1–8 крат. Для изучения доступны даже сильно удаленные объекты – в пределах одного километра. Прибор обладает удобным корпусом с закрытым мостом и ЖК-экраном складной конструкции. Картинку на экране формирует высокочувствительная матрица CMOS, для наведения на резкость используется барабан центральной фокусировки. Кнопки управления вынесены на верхнюю панель – удобно выполнять настройку, не отвлекаясь от наблюдений. Высокое разрешение фото и видео Запись видеороликов ведется со звуком и может продолжаться до 3,5 часа без перерыва. Эта возможность пригодится для слежения за дикими животными и другими целями и поможет не пропустить интересные события. Для долгих съемок бинокль можно установить на штатив со стандартной резьбой крепления. Съемка ведется в высоком разрешении: для фото – до 48M, для видео – до 2,5K. Отснятые материалы сохраняются на съемную карту памяти объемом до 32 ГБ. Рядом со слотом для карты расположен USB-разъем для подключения бинокля к компьютеру и передачи файлов.
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