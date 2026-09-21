Бинокль с дальномером Levenhuk Guard 2500
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Характеристики
Тип товара
Бинокль
Назначение
для охоты, рыбалки, туризма
Диаметр объектива
42
Регулировка расстояния между зрачками
да
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
49 990 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 699049
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Бинокль
Назначение
для охоты, рыбалки, туризма
Диаметр объектива
42
Регулировка расстояния между зрачками
да
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
29х22х12
Вес, кг.
1.86
Описание товара Бинокль с дальномером Levenhuk Guard 2500
Бинокль с дальномером Levenhuk Guard 2500 – отличный выбор для профессиональной работы и хобби. Прибор позволяет вести визуальные наблюдения на 8-кратном увеличении, а также измерять три параметра на местности: видимое расстояние, угол места цели и горизонтальное расстояние. Эти возможности будут полезны на охоте, в походе и при выполнении тактических задач. Дальность измерений встроенного дальномера составляет 2500 метров.
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Бренд
Тип товара
Бинокль
Назначение
для охоты, рыбалки, туризма
Диаметр объектива
42
Регулировка расстояния между зрачками
да
Страна производитель
Китай
Бинокль с дальномером Levenhuk Guard 2500 – отличный выбор для профессиональной работы и хобби. Прибор позволяет вести визуальные наблюдения на 8-кратном увеличении, а также измерять три параметра на местности: видимое расстояние, угол места цели и горизонтальное расстояние. Эти возможности будут полезны на охоте, в походе и при выполнении тактических задач. Дальность измерений встроенного дальномера составляет 2500 метров.
Смотрите также: Аксессуары для оптических приборов, Бинокли, Зрительные трубы, Лупы, Микроскопы, театральные
Смотрите также: Аксессуары для оптических приборов, Бинокли, Зрительные трубы, Лупы, Микроскопы, театральные
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