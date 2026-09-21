Бинокль ночного видения Levenhuk Atom Digital DNB100
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Характеристики
Тип товара
Бинокль
Назначение
для наблюдений и съёмки в ночное и дневное время суток в указанном спектре
Диаметр объектива
24
Регулировка расстояния между зрачками
нет
Увеличение
5x
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
21 990 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 699043
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Бинокль
Назначение
для наблюдений и съёмки в ночное и дневное время суток в указанном спектре
Диаметр объектива
24
Регулировка расстояния между зрачками
нет
Увеличение
5x
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
23х16х7
Вес, г.
720
Описание товара Бинокль ночного видения Levenhuk Atom Digital DNB100
Бинокль Levenhuk Atom Digital DNB100 – это прибор ночного видения, который защищен от засветки и подходит для использования как ночью, так и в светлое время суток. Удобно, что можно вести наблюдения обоими глазами, а для длительного изучения местности – устанавливать бинокль на штатив. Прибор станет надежным спутником на охотничьей вылазке, поможет в обеспечении безопасности лагеря в ночном походе и разведывании местности. Его достоинства высоко оценят в службах охраны, поисковых движениях и спасательных отрядах.
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Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
Бренд
Тип товара
Бинокль
Назначение
для наблюдений и съёмки в ночное и дневное время суток в указанном спектре
Диаметр объектива
24
Регулировка расстояния между зрачками
нет
Увеличение
5x
Страна производитель
Китай
Бинокль Levenhuk Atom Digital DNB100 – это прибор ночного видения, который защищен от засветки и подходит для использования как ночью, так и в светлое время суток. Удобно, что можно вести наблюдения обоими глазами, а для длительного изучения местности – устанавливать бинокль на штатив. Прибор станет надежным спутником на охотничьей вылазке, поможет в обеспечении безопасности лагеря в ночном походе и разведывании местности. Его достоинства высоко оценят в службах охраны, поисковых движениях и спасательных отрядах.
Смотрите также: Аксессуары для оптических приборов, Бинокли, Зрительные трубы, Лупы, Микроскопы, театральные
Смотрите также: Аксессуары для оптических приборов, Бинокли, Зрительные трубы, Лупы, Микроскопы, театральные
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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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