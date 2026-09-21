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Бинокль Levenhuk Nitro 10x42 купить с доставкой в Москве
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Бинокль Levenhuk Nitro 10x42

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Бинокль Levenhuk Nitro 10x42 - фото 1
Бинокль Levenhuk Nitro 10x42 - фото 2
Бинокль Levenhuk Nitro 10x42 - фото 3
Бинокль Levenhuk Nitro 10x42 - фото 4
Бинокль Levenhuk Nitro 10x42 - фото 5
Бинокль Levenhuk Nitro 10x42 - фото 6
Бинокль Levenhuk Nitro 10x42 - фото 7
Бинокль Levenhuk Nitro 10x42 - фото 8
Бинокль Levenhuk Nitro 10x42 - фото 9
Бинокль Levenhuk Nitro 10x42 - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Бинокль
Назначение
для охоты, рыбалки, туризма/полевой
Диаметр объектива
42
Регулировка расстояния между зрачками
да
Увеличение
10x
  • Бинокль Levenhuk Nitro 10x42 - фото 1
  • Бинокль Levenhuk Nitro 10x42 - фото 2
  • Бинокль Levenhuk Nitro 10x42 - фото 3
  • Бинокль Levenhuk Nitro 10x42 - фото 4
  • Бинокль Levenhuk Nitro 10x42 - фото 5
  • Бинокль Levenhuk Nitro 10x42 - фото 6
  • Бинокль Levenhuk Nitro 10x42 - фото 7
  • Бинокль Levenhuk Nitro 10x42 - фото 8
  • Бинокль Levenhuk Nitro 10x42 - фото 9
  • Бинокль Levenhuk Nitro 10x42 - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
16 490 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 699026
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Характеристики

Бренд
Levenhuk
Тип товара
Бинокль
Назначение
для охоты, рыбалки, туризма/полевой
Диаметр объектива
42
Регулировка расстояния между зрачками
да
Увеличение
10x
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
15х15х8
Вес, г.
855

Описание товара Бинокль Levenhuk Nitro 10x42

Бинокль Levenhuk Nitro 10x42 – это защищенный от воды полевой бинокль. Корпус прибора заполнен азотом и полностью герметичен, что делает его полезным спутником для наблюдений в сложных погодных условиях. Бинокль продемонстрирует стабильную работу во время дождя, линзы не запотеют изнутри при резких температурных скачках. Модель станет отличным помощником обладателя активного хобби.

Отзывы о товаре Бинокль Levenhuk Nitro 10x42




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Курьерская доставка в Москве

Характеристики
Бренд
Levenhuk
Тип товара
Бинокль
Назначение
для охоты, рыбалки, туризма/полевой
Диаметр объектива
42
Регулировка расстояния между зрачками
да
Увеличение
10x
Страна производитель
Китай
Описание
Бинокль Levenhuk Nitro 10x42 – это защищенный от воды полевой бинокль. Корпус прибора заполнен азотом и полностью герметичен, что делает его полезным спутником для наблюдений в сложных погодных условиях. Бинокль продемонстрирует стабильную работу во время дождя, линзы не запотеют изнутри при резких температурных скачках. Модель станет отличным помощником обладателя активного хобби.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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