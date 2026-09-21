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Бинокль Levenhuk New Karma PLUS 8x32 купить с доставкой в Москве
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Бинокль Levenhuk New Karma PLUS 8x32

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Бинокль Levenhuk New Karma PLUS 8x32 - фото 2
Бинокль Levenhuk New Karma PLUS 8x32 - фото 3
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Бинокль Levenhuk New Karma PLUS 8x32 - фото 5
Бинокль Levenhuk New Karma PLUS 8x32 - фото 6
Бинокль Levenhuk New Karma PLUS 8x32 - фото 7
Бинокль Levenhuk New Karma PLUS 8x32 - фото 8
Бинокль Levenhuk New Karma PLUS 8x32 - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Бинокль
Назначение
для обзорных наблюдений на природе и в городе.
Диаметр объектива
32
Регулировка расстояния между зрачками
да
  • Бинокль Levenhuk New Karma PLUS 8x32 - фото 1
  • Бинокль Levenhuk New Karma PLUS 8x32 - фото 2
  • Бинокль Levenhuk New Karma PLUS 8x32 - фото 3
  • Бинокль Levenhuk New Karma PLUS 8x32 - фото 4
  • Бинокль Levenhuk New Karma PLUS 8x32 - фото 5
  • Бинокль Levenhuk New Karma PLUS 8x32 - фото 6
  • Бинокль Levenhuk New Karma PLUS 8x32 - фото 7
  • Бинокль Levenhuk New Karma PLUS 8x32 - фото 8
  • Бинокль Levenhuk New Karma PLUS 8x32 - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
15 990 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 698993
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Характеристики

Бренд
Levenhuk
Тип товара
Бинокль
Назначение
для обзорных наблюдений на природе и в городе.
Диаметр объектива
32
Регулировка расстояния между зрачками
да
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
19х15х8
Вес, г.
780

Описание товара Бинокль Levenhuk New Karma PLUS 8x32

Бинокль Levenhuk New Karma PLUS 8x32 – это туристическая модель, предназначенная для использования в городе и на природе, в любых погодных и световых условиях. 8-кратное увеличение и объективы 32 мм с многослойным просветляющим покрытием линз и призм позволят в подробностях изучить окружающий мир и его ландшафт, понаблюдать за дикими животными, птицами и их перемещением на местности, при этом не жертвуя яркостью, четкостью и правдоподобностью изображения даже в сумерках.

Отзывы о товаре Бинокль Levenhuk New Karma PLUS 8x32




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Курьерская доставка в Москве

Характеристики
Бренд
Levenhuk
Тип товара
Бинокль
Назначение
для обзорных наблюдений на природе и в городе.
Диаметр объектива
32
Регулировка расстояния между зрачками
да
Страна производитель
Китай
Описание
Бинокль Levenhuk New Karma PLUS 8x32 – это туристическая модель, предназначенная для использования в городе и на природе, в любых погодных и световых условиях. 8-кратное увеличение и объективы 32 мм с многослойным просветляющим покрытием линз и призм позволят в подробностях изучить окружающий мир и его ландшафт, понаблюдать за дикими животными, птицами и их перемещением на местности, при этом не жертвуя яркостью, четкостью и правдоподобностью изображения даже в сумерках.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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