Бинокль Bresser TrueView 8x42 WP
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Бинокль
Назначение
военный, для охоты, для туризма и походов, универсальный
Диаметр объектива
42
Регулировка расстояния между зрачками
да
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
10 990 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 698949
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!Отправить
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Бренд
Тип товара
Бинокль
Назначение
военный, для охоты, для туризма и походов, универсальный
Диаметр объектива
42
Регулировка расстояния между зрачками
да
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
18х17х7
Вес, г.
825
Описание товара Бинокль Bresser TrueView 8x42 WP
Перед вами полевой бинокль Bresser TrueView 8x42 WP в водозащищенном корпусе, возможности которого лучше всего раскрываются при наблюдениях за птицами и животными. Он станет отличным помощником на охоте и в походе: поможет выследить дичь, найти оптимальное место для стоянки и проложить путь по неизведанной местности. Модель обладает не только «классическим» увеличением 8 крат, но и широким полем зрения, т. е. одинаково хорошо подходит и для обозревания окрестностей, и для изучения деталей сильно удаленных объектов.
Смотрите также: Аксессуары для оптических приборов, Бинокли, Зрительные трубы, Лупы, Микроскопы, театральные
Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
Бренд
Тип товара
Бинокль
Назначение
военный, для охоты, для туризма и походов, универсальный
Диаметр объектива
42
Регулировка расстояния между зрачками
да
Страна производитель
Китай
Перед вами полевой бинокль Bresser TrueView 8x42 WP в водозащищенном корпусе, возможности которого лучше всего раскрываются при наблюдениях за птицами и животными. Он станет отличным помощником на охоте и в походе: поможет выследить дичь, найти оптимальное место для стоянки и проложить путь по неизведанной местности. Модель обладает не только «классическим» увеличением 8 крат, но и широким полем зрения, т. е. одинаково хорошо подходит и для обозревания окрестностей, и для изучения деталей сильно удаленных объектов.
Смотрите также: Аксессуары для оптических приборов, Бинокли, Зрительные трубы, Лупы, Микроскопы, театральные
Смотрите также: Аксессуары для оптических приборов, Бинокли, Зрительные трубы, Лупы, Микроскопы, театральные
Бинокль Bresser TrueView 8x42 WP - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Бинокль Bresser TrueView 8x42 WP