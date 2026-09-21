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Астропланетарий Levenhuk LabZZ Star Sky P1 купить с доставкой в Москве
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Астропланетарий Levenhuk LabZZ Star Sky P1

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Астропланетарий Levenhuk LabZZ Star Sky P1 - фото 1
Астропланетарий Levenhuk LabZZ Star Sky P1 - фото 2
Астропланетарий Levenhuk LabZZ Star Sky P1 - фото 3
Астропланетарий Levenhuk LabZZ Star Sky P1 - фото 4
Астропланетарий Levenhuk LabZZ Star Sky P1 - фото 5
Астропланетарий Levenhuk LabZZ Star Sky P1 - фото 6
Астропланетарий Levenhuk LabZZ Star Sky P1 - фото 7
Астропланетарий Levenhuk LabZZ Star Sky P1 - фото 8
Астропланетарий Levenhuk LabZZ Star Sky P1 - фото 9
Астропланетарий Levenhuk LabZZ Star Sky P1 - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Астропланетарии
Тип телескопа
астропланетарий
Установка
напольная/настольная
Уровень пользователя
для начинающих
Тип управления телескопом
ручной
Фокусное расстояние объектива
0
  • Астропланетарий Levenhuk LabZZ Star Sky P1 - фото 1
  • Астропланетарий Levenhuk LabZZ Star Sky P1 - фото 2
  • Астропланетарий Levenhuk LabZZ Star Sky P1 - фото 3
  • Астропланетарий Levenhuk LabZZ Star Sky P1 - фото 4
  • Астропланетарий Levenhuk LabZZ Star Sky P1 - фото 5
  • Астропланетарий Levenhuk LabZZ Star Sky P1 - фото 6
  • Астропланетарий Levenhuk LabZZ Star Sky P1 - фото 7
  • Астропланетарий Levenhuk LabZZ Star Sky P1 - фото 8
  • Астропланетарий Levenhuk LabZZ Star Sky P1 - фото 9
  • Астропланетарий Levenhuk LabZZ Star Sky P1 - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 590 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 698932
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Характеристики

Бренд
Levenhuk
Тип товара
Астропланетарии
Тип телескопа
астропланетарий
Установка
напольная/настольная
Уровень пользователя
для начинающих
Тип управления телескопом
ручной
Материал штатива
пластик
Фокусное расстояние объектива
0
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
16х12х11
Вес, г.
350

Описание товара Астропланетарий Levenhuk LabZZ Star Sky P1

Миниатюрный астропланетарий Levenhuk LabZZ Star Sky P1 украсит собой интерьер, а в темное время суток возьмет на себя функцию необычного ночника. В комплекте с прибором поставляются 6 сменных проекционных пленок с разными рисунками на космическую тематику. Изображения, формируемые светодиодным проектором, можно наблюдать прямо на стенах или потолке комнаты. Планетарий оснащен таймером, что очень удобно при запуске проекций перед сном.

Отзывы о товаре Астропланетарий Levenhuk LabZZ Star Sky P1




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Характеристики
Бренд
Levenhuk
Тип товара
Астропланетарии
Тип телескопа
астропланетарий
Установка
напольная/настольная
Уровень пользователя
для начинающих
Тип управления телескопом
ручной
Материал штатива
пластик
Фокусное расстояние объектива
0
Страна производитель
Китай
Описание
Миниатюрный астропланетарий Levenhuk LabZZ Star Sky P1 украсит собой интерьер, а в темное время суток возьмет на себя функцию необычного ночника. В комплекте с прибором поставляются 6 сменных проекционных пленок с разными рисунками на космическую тематику. Изображения, формируемые светодиодным проектором, можно наблюдать прямо на стенах или потолке комнаты. Планетарий оснащен таймером, что очень удобно при запуске проекций перед сном.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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