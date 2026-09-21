Астропланетарий Bresser Solar System
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Характеристики
Тип товара
Астропланетарии
Тип телескопа
астропланетарий
Установка
напольная
Уровень пользователя
для начинающих
Тип управления телескопом
ручной
Фокусное расстояние объектива
0
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 990 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 698927
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Астропланетарии
Тип телескопа
астропланетарий
Установка
напольная
Уровень пользователя
для начинающих
Тип управления телескопом
ручной
Материал штатива
пластик
Фокусное расстояние объектива
0
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
21х15х15
Вес, г.
575
Описание товара Астропланетарий Bresser Solar System
Bresser Solar System – это астропланетарий со статичной проекцией, с помощью которого космос станет ближе – красочное изображение звезд, Луны, Земли или Солнечной системы заполнит комнату сразу же после выключения света. Так дома можно создать более уютную атмосферу, в которой будет приятно поразмышлять о Вселенной, а также узнать о ней что-то новое.
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Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
Бренд
Тип товара
Астропланетарии
Тип телескопа
астропланетарий
Установка
напольная
Уровень пользователя
для начинающих
Тип управления телескопом
ручной
Материал штатива
пластик
Фокусное расстояние объектива
0
Страна производитель
Китай
Bresser Solar System – это астропланетарий со статичной проекцией, с помощью которого космос станет ближе – красочное изображение звезд, Луны, Земли или Солнечной системы заполнит комнату сразу же после выключения света. Так дома можно создать более уютную атмосферу, в которой будет приятно поразмышлять о Вселенной, а также узнать о ней что-то новое.
Смотрите также: Аксессуары для оптических приборов, Бинокли, Зрительные трубы, Лупы, Микроскопы
Смотрите также: Аксессуары для оптических приборов, Бинокли, Зрительные трубы, Лупы, Микроскопы
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