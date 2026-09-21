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Астропланетарий Bresser Solar System купить с доставкой в Москве
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Астропланетарий Bresser Solar System

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Астропланетарий Bresser Solar System - фото 1
Астропланетарий Bresser Solar System - фото 2
Астропланетарий Bresser Solar System - фото 3
Астропланетарий Bresser Solar System - фото 4
Астропланетарий Bresser Solar System - фото 5
Астропланетарий Bresser Solar System - фото 6
Астропланетарий Bresser Solar System - фото 7
Астропланетарий Bresser Solar System - фото 8
Астропланетарий Bresser Solar System - фото 9
Астропланетарий Bresser Solar System - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Астропланетарии
Тип телескопа
астропланетарий
Установка
напольная
Уровень пользователя
для начинающих
Тип управления телескопом
ручной
Фокусное расстояние объектива
0
  • Астропланетарий Bresser Solar System - фото 1
  • Астропланетарий Bresser Solar System - фото 2
  • Астропланетарий Bresser Solar System - фото 3
  • Астропланетарий Bresser Solar System - фото 4
  • Астропланетарий Bresser Solar System - фото 5
  • Астропланетарий Bresser Solar System - фото 6
  • Астропланетарий Bresser Solar System - фото 7
  • Астропланетарий Bresser Solar System - фото 8
  • Астропланетарий Bresser Solar System - фото 9
  • Астропланетарий Bresser Solar System - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 990 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 698927
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Характеристики

Бренд
Levenhuk
Тип товара
Астропланетарии
Тип телескопа
астропланетарий
Установка
напольная
Уровень пользователя
для начинающих
Тип управления телескопом
ручной
Материал штатива
пластик
Фокусное расстояние объектива
0
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
21х15х15
Вес, г.
575

Описание товара Астропланетарий Bresser Solar System

Bresser Solar System – это астропланетарий со статичной проекцией, с помощью которого космос станет ближе – красочное изображение звезд, Луны, Земли или Солнечной системы заполнит комнату сразу же после выключения света. Так дома можно создать более уютную атмосферу, в которой будет приятно поразмышлять о Вселенной, а также узнать о ней что-то новое.

Отзывы о товаре Астропланетарий Bresser Solar System




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Курьерская доставка в Москве

Характеристики
Бренд
Levenhuk
Тип товара
Астропланетарии
Тип телескопа
астропланетарий
Установка
напольная
Уровень пользователя
для начинающих
Тип управления телескопом
ручной
Материал штатива
пластик
Фокусное расстояние объектива
0
Страна производитель
Китай
Описание
Bresser Solar System – это астропланетарий со статичной проекцией, с помощью которого космос станет ближе – красочное изображение звезд, Луны, Земли или Солнечной системы заполнит комнату сразу же после выключения света. Так дома можно создать более уютную атмосферу, в которой будет приятно поразмышлять о Вселенной, а также узнать о ней что-то новое.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Астропланетарий Bresser Solar System - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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