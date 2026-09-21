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Характеристики
Тип товара
Конструкторы
Оригинальный товар
Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 140 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 697844
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Описание товара Конструктор Lego J.W. Исследования трицератопса (76959)
Детям, которые увлекаются динозаврами и крутыми автомобилями, понравится этот коллекционный игровой набор Лего «Мир Юрского периода» Поиск трицератопса (76959). Великолепная подарочная игрушка для детей в возрасте от 8 лет и старше. Она включает в себя достоверно детализированный Ford Explorer из Парка Юрского периода с элементом бортовой навигационной системы для отслеживания динозавров и местом для двух минифигурок — доктора Элли Сэттлер и Яна Малкольма. В набор также входит подвижный трицератопс, сборная куча экскрементов динозавров с ядовитой ягодой внутри и лопата, чтобы дети могли разыграть знаменитую сцену из Парка Юрского периода, которая вдохновила набор. Дети могут наслаждаться простым и интуитивно понятным приключением по конструированию с помощью приложения LEGO Builder. Здесь они могут увеличивать и вращать модели в 3D, сохранять наборы и отслеживать их прогресс. Есть наборы LEGO Jurassic World, которые понравятся поклонникам всех возрастов, хотят ли они воссоздать культовые сцены из фильмов и мультсериалов или просто собрать и показать коллекционные модели.
Детям, которые увлекаются динозаврами и крутыми автомобилями, понравится этот коллекционный игровой набор Лего «Мир Юрского периода» Поиск трицератопса (76959). Великолепная подарочная игрушка для детей в возрасте от 8 лет и старше. Она включает в себя достоверно детализированный Ford Explorer из Парка Юрского периода с элементом бортовой навигационной системы для отслеживания динозавров и местом для двух минифигурок — доктора Элли Сэттлер и Яна Малкольма. В набор также входит подвижный трицератопс, сборная куча экскрементов динозавров с ядовитой ягодой внутри и лопата, чтобы дети могли разыграть знаменитую сцену из Парка Юрского периода, которая вдохновила набор. Дети могут наслаждаться простым и интуитивно понятным приключением по конструированию с помощью приложения LEGO Builder. Здесь они могут увеличивать и вращать модели в 3D, сохранять наборы и отслеживать их прогресс. Есть наборы LEGO Jurassic World, которые понравятся поклонникам всех возрастов, хотят ли они воссоздать культовые сцены из фильмов и мультсериалов или просто собрать и показать коллекционные модели.
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