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Тепловая завеса серии Заслон ZVV-1.5E18HP купить с доставкой в Москве
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Тепловая завеса серии Заслон ZVV-1.5E18HP

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Тепловая завеса серии Заслон ZVV-1.5E18HP - фото 1
Тепловая завеса серии Заслон ZVV-1.5E18HP - фото 2
Тепловая завеса серии Заслон ZVV-1.5E18HP - фото 3
Тепловая завеса серии Заслон ZVV-1.5E18HP - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Завеса тепловая
  • Тепловая завеса серии Заслон ZVV-1.5E18HP - фото 1
  • Тепловая завеса серии Заслон ZVV-1.5E18HP - фото 2
  • Тепловая завеса серии Заслон ZVV-1.5E18HP - фото 3
  • Тепловая завеса серии Заслон ZVV-1.5E18HP - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
64 240 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 697405
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Характеристики

Бренд
ZILON
Тип товара
Завеса тепловая
Варианты монтажа
универсальное
Высота, см
28.6
Максимальная мощность
18000
Напряжение
220-240 В
Регулировка мощности
есть
Управление
электронное
Уровни мощности
9000/18000 Вт
Ширина, см
152.7
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, м
1.54х0.29х0.28
Вес, кг.
31.1

Описание товара Тепловая завеса серии Заслон ZVV-1.5E18HP

Тепловые завесы POWERAIR by ZILON серии Заслон устанавливаются в дверных проемах различных помещений: цехов, складов, ангаров, производственных зон. Тепловые завесы серии Заслон используются для разделения зон с разными температурами.

Отзывы о товаре Тепловая завеса серии Заслон ZVV-1.5E18HP




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Характеристики
Бренд
ZILON
Тип товара
Завеса тепловая
Варианты монтажа
универсальное
Высота, см
28.6
Максимальная мощность
18000
Напряжение
220-240 В
Регулировка мощности
есть
Управление
электронное
Уровни мощности
9000/18000 Вт
Ширина, см
152.7
Страна производитель
Китай
Описание
Тепловые завесы POWERAIR by ZILON серии Заслон устанавливаются в дверных проемах различных помещений: цехов, складов, ангаров, производственных зон. Тепловые завесы серии Заслон используются для разделения зон с разными температурами.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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