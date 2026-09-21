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Датчик температуры ZONT NTC проводной в гильзе купить с доставкой в Москве
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Датчик температуры ZONT NTC проводной в гильзе

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Датчик температуры ZONT NTC проводной в гильзе - фото 1
Датчик температуры ZONT NTC проводной в гильзе - фото 2
Датчик температуры ZONT NTC проводной в гильзе - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Датчик температуры
  • Датчик температуры ZONT NTC проводной в гильзе - фото 1
  • Датчик температуры ZONT NTC проводной в гильзе - фото 2
  • Датчик температуры ZONT NTC проводной в гильзе - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-17%
500 руб.  600 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 696855
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Характеристики

Бренд
ZONT
Тип товара
Датчик температуры
Размеры в упаковке, см
8х6х2
Вес, г.
280

Описание товара Датчик температуры ZONT NTC проводной в гильзе

NTC датчик температуры может использоваться для измерения температуры воздуха (в помещении или на улице) или теплоносителя. Место применения определяется настройкой. Сопротивление 10 кОм.

Отзывы о товаре Датчик температуры ZONT NTC проводной в гильзе




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Характеристики
Бренд
ZONT
Тип товара
Датчик температуры
Описание
NTC датчик температуры может использоваться для измерения температуры воздуха (в помещении или на улице) или теплоносителя. Место применения определяется настройкой. Сопротивление 10 кОм.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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