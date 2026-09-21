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Датчик температуры и влажности HOMMYN THS30ZB купить с доставкой в Москве
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Датчик температуры и влажности HOMMYN THS30ZB

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Датчик температуры и влажности HOMMYN THS30ZB - фото 1
Датчик температуры и влажности HOMMYN THS30ZB - фото 2
Датчик температуры и влажности HOMMYN THS30ZB - фото 3
Датчик температуры и влажности HOMMYN THS30ZB - фото 4
Датчик температуры и влажности HOMMYN THS30ZB - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Датчик температуры
  • Датчик температуры и влажности HOMMYN THS30ZB - фото 1
  • Датчик температуры и влажности HOMMYN THS30ZB - фото 2
  • Датчик температуры и влажности HOMMYN THS30ZB - фото 3
  • Датчик температуры и влажности HOMMYN THS30ZB - фото 4
  • Датчик температуры и влажности HOMMYN THS30ZB - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-24%
1 170 руб.  1 540 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 696692
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Характеристики

Бренд
Hommyn
Тип товара
Датчик температуры
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
4х4х2
Вес, г.
35

Описание товара Датчик температуры и влажности HOMMYN THS30ZB

Измеряет точную температуру и влажность в помещении и передает данные в приложение Hommyn в реальном времени по беспроводному протоколу Zigbee 3.0. Датчик полностью автономен и эргономичен, работает от батарейки CR2032. Установите его в месте, где необходимо измерять и поддерживать точные параметры климата. При использовании в связке с бытовым прибором по умному сценарию, установите датчик на некотором расстоянии от прибора, для более точного измерения показателей во всем помещении, а в приложении настройте ориентир приборов по фактическим параметрам датчика. Работа приборов будет эффективнее и экономичнее. Для подключения устройства к приложению требуется Zigbee хаб Hommyn.

Отзывы о товаре Датчик температуры и влажности HOMMYN THS30ZB




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Курьерская доставка в Москве

Характеристики
Бренд
Hommyn
Тип товара
Датчик температуры
Страна производитель
Китай
Описание
Измеряет точную температуру и влажность в помещении и передает данные в приложение Hommyn в реальном времени по беспроводному протоколу Zigbee 3.0. Датчик полностью автономен и эргономичен, работает от батарейки CR2032. Установите его в месте, где необходимо измерять и поддерживать точные параметры климата. При использовании в связке с бытовым прибором по умному сценарию, установите датчик на некотором расстоянии от прибора, для более точного измерения показателей во всем помещении, а в приложении настройте ориентир приборов по фактическим параметрам датчика. Работа приборов будет эффективнее и экономичнее. Для подключения устройства к приложению требуется Zigbee хаб Hommyn.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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