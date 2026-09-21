Осушитель воздуха Ballu Neo BDR-50LE
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Характеристики
Описание товара Осушитель воздуха Ballu Neo BDR-50LE
Высушить белье за 3 часа, понизить уровень влажности в помещении и сделать воздух максимально полезным для здоровья поможет Ballu BDR-50LE. Ballu BDR-50LE — это компактный бытовой осушитель воздуха, предназначенный для поддержания комфортного уровня влажности воздуха в пространствах до 70 м?. Высокоэффективный осушитель способен устранить в сутки до 50 литров влаги, работая даже в помещениях с максимальной влажностью. Компактные размеры и возможность транспортировки позволят вам без труда перемещать и устанавливать его в ванных комнатах, кухнях и других помещениях, где уровень влажности превышает установленные нормы. Мощность прибора позволит использовать его для быстрой и бережной сушки белья. Производительность прибора поможет высушить целый барабан белья всего за 3-4 часа, сохраняя при этом структуру ткани, не деформируя одежду и не занимая много места. Удобная панель управления сделает эксплуатацию прибора понятной и легкой, а индикаторы параметров работы отобразят заданные настройки. Для помещений с максимальным уровнем влажности используйте режим непрерывного осушения, для поддержания нормальной влажности воздуха можно воспользуйтесь режимом Авто. Вы можете управлять осушителем, где бы вы ни находились с помощью функции управления через Wi-Fi. Бесшумная работа позволит использовать устройство в ночные часы и во время дневного отдыха, не нарушая покоя.
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