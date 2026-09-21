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Осушитель воздуха Ballu Neo BDR-50LE купить с доставкой в Москве
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Осушитель воздуха Ballu Neo BDR-50LE

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Осушитель воздуха Ballu Neo BDR-50LE - фото 1
Осушитель воздуха Ballu Neo BDR-50LE - фото 2
Осушитель воздуха Ballu Neo BDR-50LE - фото 3
Осушитель воздуха Ballu Neo BDR-50LE - фото 4
Осушитель воздуха Ballu Neo BDR-50LE - фото 5
Осушитель воздуха Ballu Neo BDR-50LE - фото 6
Осушитель воздуха Ballu Neo BDR-50LE - фото 7
Осушитель воздуха Ballu Neo BDR-50LE - фото 8
Осушитель воздуха Ballu Neo BDR-50LE - фото 9
Осушитель воздуха Ballu Neo BDR-50LE - фото 10
Осушитель воздуха Ballu Neo BDR-50LE - фото 11
Осушитель воздуха Ballu Neo BDR-50LE - фото 12
Осушитель воздуха Ballu Neo BDR-50LE - фото 13
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Осушитель воздуха
  • Осушитель воздуха Ballu Neo BDR-50LE - фото 1
  • Осушитель воздуха Ballu Neo BDR-50LE - фото 2
  • Осушитель воздуха Ballu Neo BDR-50LE - фото 3
  • Осушитель воздуха Ballu Neo BDR-50LE - фото 4
  • Осушитель воздуха Ballu Neo BDR-50LE - фото 5
  • Осушитель воздуха Ballu Neo BDR-50LE - фото 6
  • Осушитель воздуха Ballu Neo BDR-50LE - фото 7
  • Осушитель воздуха Ballu Neo BDR-50LE - фото 8
  • Осушитель воздуха Ballu Neo BDR-50LE - фото 9
  • Осушитель воздуха Ballu Neo BDR-50LE - фото 10
  • Осушитель воздуха Ballu Neo BDR-50LE - фото 11
  • Осушитель воздуха Ballu Neo BDR-50LE - фото 12
  • Осушитель воздуха Ballu Neo BDR-50LE - фото 13
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-24%
29 700 руб.  39 190 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 696648
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Характеристики

Бренд
Ballu
Тип товара
Осушитель воздуха
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
61х45х28
Вес, кг.
21.5

Описание товара Осушитель воздуха Ballu Neo BDR-50LE

Высушить белье за 3 часа, понизить уровень влажности в помещении и сделать воздух максимально полезным для здоровья поможет Ballu BDR-50LE. Ballu BDR-50LE — это компактный бытовой осушитель воздуха, предназначенный для поддержания комфортного уровня влажности воздуха в пространствах до 70 м?. Высокоэффективный осушитель способен устранить в сутки до 50 литров влаги, работая даже в помещениях с максимальной влажностью. Компактные размеры и возможность транспортировки позволят вам без труда перемещать и устанавливать его в ванных комнатах, кухнях и других помещениях, где уровень влажности превышает установленные нормы. Мощность прибора позволит использовать его для быстрой и бережной сушки белья. Производительность прибора поможет высушить целый барабан белья всего за 3-4 часа, сохраняя при этом структуру ткани, не деформируя одежду и не занимая много места. Удобная панель управления сделает эксплуатацию прибора понятной и легкой, а индикаторы параметров работы отобразят заданные настройки. Для помещений с максимальным уровнем влажности используйте режим непрерывного осушения, для поддержания нормальной влажности воздуха можно воспользуйтесь режимом Авто. Вы можете управлять осушителем, где бы вы ни находились с помощью функции управления через Wi-Fi. Бесшумная работа позволит использовать устройство в ночные часы и во время дневного отдыха, не нарушая покоя.

Отзывы о товаре Осушитель воздуха Ballu Neo BDR-50LE




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Курьерская доставка в Москве

Характеристики
Бренд
Ballu
Тип товара
Осушитель воздуха
Страна производитель
Китай
Описание
Высушить белье за 3 часа, понизить уровень влажности в помещении и сделать воздух максимально полезным для здоровья поможет Ballu BDR-50LE. Ballu BDR-50LE — это компактный бытовой осушитель воздуха, предназначенный для поддержания комфортного уровня влажности воздуха в пространствах до 70 м?. Высокоэффективный осушитель способен устранить в сутки до 50 литров влаги, работая даже в помещениях с максимальной влажностью. Компактные размеры и возможность транспортировки позволят вам без труда перемещать и устанавливать его в ванных комнатах, кухнях и других помещениях, где уровень влажности превышает установленные нормы. Мощность прибора позволит использовать его для быстрой и бережной сушки белья. Производительность прибора поможет высушить целый барабан белья всего за 3-4 часа, сохраняя при этом структуру ткани, не деформируя одежду и не занимая много места. Удобная панель управления сделает эксплуатацию прибора понятной и легкой, а индикаторы параметров работы отобразят заданные настройки. Для помещений с максимальным уровнем влажности используйте режим непрерывного осушения, для поддержания нормальной влажности воздуха можно воспользуйтесь режимом Авто. Вы можете управлять осушителем, где бы вы ни находились с помощью функции управления через Wi-Fi. Бесшумная работа позволит использовать устройство в ночные часы и во время дневного отдыха, не нарушая покоя.
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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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