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Тепловентилятор Ballu BHP-MW2-15 купить с доставкой в Москве
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Тепловентилятор Ballu BHP-MW2-15

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Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Тепловентиляторы
  • Тепловентилятор Ballu BHP-MW2-15 - фото 1
  • Тепловентилятор Ballu BHP-MW2-15 - фото 2
  • Тепловентилятор Ballu BHP-MW2-15 - фото 3
  • Тепловентилятор Ballu BHP-MW2-15 - фото 4
  • Тепловентилятор Ballu BHP-MW2-15 - фото 5
  • Тепловентилятор Ballu BHP-MW2-15 - фото 6
  • Тепловентилятор Ballu BHP-MW2-15 - фото 7
  • Тепловентилятор Ballu BHP-MW2-15 - фото 8
  • Тепловентилятор Ballu BHP-MW2-15 - фото 9
  • Тепловентилятор Ballu BHP-MW2-15 - фото 10
  • Тепловентилятор Ballu BHP-MW2-15 - фото 11
  • Тепловентилятор Ballu BHP-MW2-15 - фото 12
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-24%
54 000 руб.  71 250 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 696646
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Характеристики

Бренд
Ballu
Тип товара
Тепловентиляторы
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
39х39х34
Вес, кг.
17.7

Описание товара Тепловентилятор Ballu BHP-MW2-15

Специализированная серия подвесных электрических промышленных тепловентиляторов MW2 разработана для стационарного отопления помещений без подключения к теплосети: складских, коммерческих и промышленных помещений. Повышенная пылевлагозащита IP54 позволяет использовать приборы во влажных помещениях и на открытых площадках без навеса. Благодаря поворотному кронштейну, входящему в комплект поставки, угол обдува тепловентилятора можно регулировать в двух плоскостях. Новая конструкция передней решетки более равномерно распределяет выходящий поток воздуха. Тепловентиляторы комплектуются цифровым пультом управления BRC-D с возможностью подключения и управления по ModBUS до 64 приборов. Кабель управления (3 метра) в комплекте с пультом.

Отзывы о товаре Тепловентилятор Ballu BHP-MW2-15




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Курьерская доставка в Москве

Характеристики
Бренд
Ballu
Тип товара
Тепловентиляторы
Страна производитель
Китай
Описание
Специализированная серия подвесных электрических промышленных тепловентиляторов MW2 разработана для стационарного отопления помещений без подключения к теплосети: складских, коммерческих и промышленных помещений. Повышенная пылевлагозащита IP54 позволяет использовать приборы во влажных помещениях и на открытых площадках без навеса. Благодаря поворотному кронштейну, входящему в комплект поставки, угол обдува тепловентилятора можно регулировать в двух плоскостях. Новая конструкция передней решетки более равномерно распределяет выходящий поток воздуха. Тепловентиляторы комплектуются цифровым пультом управления BRC-D с возможностью подключения и управления по ModBUS до 64 приборов. Кабель управления (3 метра) в комплекте с пультом.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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