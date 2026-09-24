Датчик углекислого газа CO2-Z19
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Характеристики
Тип товара
Датчик температуры
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-12%6 356 руб. 7 240 руб.
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В наличии
Код товара: 696624
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Доставка в Москве
Загружаем...
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Самовывоз в Москве
Загружаем...
6 356 руб. -12%
7 240 руб.
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Датчик температуры
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
8х5х5
Вес, г.
20
Описание товара Датчик углекислого газа CO2-Z19
Датчик углекислого газа CO2-Z19 для приточных очистителей воздуха Ballu дает возможность контролировать уровень CO2 в помещении, что позволяет прибору автоматически управлять клапаном притока и проветривать помещение, когда это необходимо.
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Датчик углекислого газа CO2-Z19 для приточных очистителей воздуха Ballu дает возможность контролировать уровень CO2 в помещении, что позволяет прибору автоматически управлять клапаном притока и проветривать помещение, когда это необходимо.
Датчик углекислого газа CO2-Z19 - этот товар вы можете купить в интернет-магазине КотоФото по цене 6356 руб. Фото, цена на товар и описание размещены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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