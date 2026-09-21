Обогреватель инфракрасный газовый Ballu BIGH-45 B
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Характеристики
Описание товара Обогреватель инфракрасный газовый Ballu BIGH-45 B
Газовый инфракрасный обогреватель Ballu BIGH-45 B уникальный прибор, каждый прибор проходит 100% тестирование и проверку на утечки газа в лабораторных условиях. Модель Ballu BIGH-45 B серии Galaxy – это прибор с автономной работой (полная независимость от электропитания), что дает возможность устанавливать его практически где угодно. Сфера применения BIGH-45 B широка: отопление загородных домов и дач в период межсезонья, создание комфортных условий на открытых площадках ресторанов, кафе или гостиниц, обогрев людей на выездных развлекательных мероприятиях. Источником теплового излучения служит панель в передней части корпуса. Она выполнена из высокопрочной керамики класса «А», на поверхности которой отсутствуют микротрещины, сколы и иные дефекты. Конвективный поток выходит через перфорацию в верхней части обогревателя. Прибор функционирует в трех режимах мощности, обогревая помещения площадью до 60 м?. Бесперебойная работа на протяжении многих лет достигается благодаря многоуровневой системе безопасности, в которую входит: защитная термопара для контроля пламени, датчики аварийного отключения при опрокидывании и превышении уровня углекислого газа. Кроме того, специальный фиксатор предотвращает случайное выпадение баллона при перемещении прибора. Дизайн модели BIGH-45 B выполнен в строгом и вместе с тем оригинальном стиле. Газовый инфракрасный обогреватель BIGH-45 B мобилен и легок в перемещении - за счет усиленных шасси он свободно перемещается по любой гладкой поверхности. Оборудование работает абсолютно бесшумно, а его подключение требует минимума времени и сил – редуктор давления и шланг уже входят в комплект. Достаточно установить стандартный газовый баллон объёмом до 27 литров, подключить его, нажать на кнопку включения, выбрать нужный режим обогрева - и помещение практически мгновенно наполнится теплом и уютом. Наглядная и понятная инструкция всегда подскажет, как правильно использовать прибор.
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