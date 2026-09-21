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Обогреватель инфракрасный газовый Ballu BIGH-45 B купить с доставкой в Москве
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Обогреватель инфракрасный газовый Ballu BIGH-45 B

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Обогреватель инфракрасный газовый Ballu BIGH-45 B - фото 1
Обогреватель инфракрасный газовый Ballu BIGH-45 B - фото 2
Обогреватель инфракрасный газовый Ballu BIGH-45 B - фото 3
Обогреватель инфракрасный газовый Ballu BIGH-45 B - фото 4
Обогреватель инфракрасный газовый Ballu BIGH-45 B - фото 5
Обогреватель инфракрасный газовый Ballu BIGH-45 B - фото 6
Обогреватель инфракрасный газовый Ballu BIGH-45 B - фото 7
Обогреватель инфракрасный газовый Ballu BIGH-45 B - фото 8
Обогреватель инфракрасный газовый Ballu BIGH-45 B - фото 9
Обогреватель инфракрасный газовый Ballu BIGH-45 B - фото 10
Обогреватель инфракрасный газовый Ballu BIGH-45 B - фото 11
Обогреватель инфракрасный газовый Ballu BIGH-45 B - фото 12
Обогреватель инфракрасный газовый Ballu BIGH-45 B - фото 13
Обогреватель инфракрасный газовый Ballu BIGH-45 B - фото 14
Обогреватель инфракрасный газовый Ballu BIGH-45 B - фото 15
Обогреватель инфракрасный газовый Ballu BIGH-45 B - фото 16
Обогреватель инфракрасный газовый Ballu BIGH-45 B - фото 17
Обогреватель инфракрасный газовый Ballu BIGH-45 B - фото 18
Обогреватель инфракрасный газовый Ballu BIGH-45 B - фото 19
Обогреватель инфракрасный газовый Ballu BIGH-45 B - фото 20
Обогреватель инфракрасный газовый Ballu BIGH-45 B - фото 21
Обогреватель инфракрасный газовый Ballu BIGH-45 B - фото 22
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Инфракрасный обогреватель
  • Обогреватель инфракрасный газовый Ballu BIGH-45 B - фото 1
  • Обогреватель инфракрасный газовый Ballu BIGH-45 B - фото 2
  • Обогреватель инфракрасный газовый Ballu BIGH-45 B - фото 3
  • Обогреватель инфракрасный газовый Ballu BIGH-45 B - фото 4
  • Обогреватель инфракрасный газовый Ballu BIGH-45 B - фото 5
  • Обогреватель инфракрасный газовый Ballu BIGH-45 B - фото 6
  • Обогреватель инфракрасный газовый Ballu BIGH-45 B - фото 7
  • Обогреватель инфракрасный газовый Ballu BIGH-45 B - фото 8
  • Обогреватель инфракрасный газовый Ballu BIGH-45 B - фото 9
  • Обогреватель инфракрасный газовый Ballu BIGH-45 B - фото 10
  • Обогреватель инфракрасный газовый Ballu BIGH-45 B - фото 11
  • Обогреватель инфракрасный газовый Ballu BIGH-45 B - фото 12
  • Обогреватель инфракрасный газовый Ballu BIGH-45 B - фото 13
  • Обогреватель инфракрасный газовый Ballu BIGH-45 B - фото 14
  • Обогреватель инфракрасный газовый Ballu BIGH-45 B - фото 15
  • Обогреватель инфракрасный газовый Ballu BIGH-45 B - фото 16
  • Обогреватель инфракрасный газовый Ballu BIGH-45 B - фото 17
  • Обогреватель инфракрасный газовый Ballu BIGH-45 B - фото 18
  • Обогреватель инфракрасный газовый Ballu BIGH-45 B - фото 19
  • Обогреватель инфракрасный газовый Ballu BIGH-45 B - фото 20
  • Обогреватель инфракрасный газовый Ballu BIGH-45 B - фото 21
  • Обогреватель инфракрасный газовый Ballu BIGH-45 B - фото 22
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-27%
8 541 руб.  11 640 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 696621
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Характеристики

Бренд
Ballu
Тип товара
Инфракрасный обогреватель
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
75х46х40
Вес, кг.
9.7

Описание товара Обогреватель инфракрасный газовый Ballu BIGH-45 B

Газовый инфракрасный обогреватель Ballu BIGH-45 B уникальный прибор, каждый прибор проходит 100% тестирование и проверку на утечки газа в лабораторных условиях. Модель Ballu BIGH-45 B серии Galaxy – это прибор с автономной работой (полная независимость от электропитания), что дает возможность устанавливать его практически где угодно. Сфера применения BIGH-45 B широка: отопление загородных домов и дач в период межсезонья, создание комфортных условий на открытых площадках ресторанов, кафе или гостиниц, обогрев людей на выездных развлекательных мероприятиях. Источником теплового излучения служит панель в передней части корпуса. Она выполнена из высокопрочной керамики класса «А», на поверхности которой отсутствуют микротрещины, сколы и иные дефекты. Конвективный поток выходит через перфорацию в верхней части обогревателя. Прибор функционирует в трех режимах мощности, обогревая помещения площадью до 60 м?. Бесперебойная работа на протяжении многих лет достигается благодаря многоуровневой системе безопасности, в которую входит: защитная термопара для контроля пламени, датчики аварийного отключения при опрокидывании и превышении уровня углекислого газа. Кроме того, специальный фиксатор предотвращает случайное выпадение баллона при перемещении прибора. Дизайн модели BIGH-45 B выполнен в строгом и вместе с тем оригинальном стиле. Газовый инфракрасный обогреватель BIGH-45 B мобилен и легок в перемещении - за счет усиленных шасси он свободно перемещается по любой гладкой поверхности. Оборудование работает абсолютно бесшумно, а его подключение требует минимума времени и сил – редуктор давления и шланг уже входят в комплект. Достаточно установить стандартный газовый баллон объёмом до 27 литров, подключить его, нажать на кнопку включения, выбрать нужный режим обогрева - и помещение практически мгновенно наполнится теплом и уютом. Наглядная и понятная инструкция всегда подскажет, как правильно использовать прибор.

Отзывы о товаре Обогреватель инфракрасный газовый Ballu BIGH-45 B




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Характеристики
Бренд
Ballu
Тип товара
Инфракрасный обогреватель
Страна производитель
Китай
Описание
Газовый инфракрасный обогреватель Ballu BIGH-45 B уникальный прибор, каждый прибор проходит 100% тестирование и проверку на утечки газа в лабораторных условиях. Модель Ballu BIGH-45 B серии Galaxy – это прибор с автономной работой (полная независимость от электропитания), что дает возможность устанавливать его практически где угодно. Сфера применения BIGH-45 B широка: отопление загородных домов и дач в период межсезонья, создание комфортных условий на открытых площадках ресторанов, кафе или гостиниц, обогрев людей на выездных развлекательных мероприятиях. Источником теплового излучения служит панель в передней части корпуса. Она выполнена из высокопрочной керамики класса «А», на поверхности которой отсутствуют микротрещины, сколы и иные дефекты. Конвективный поток выходит через перфорацию в верхней части обогревателя. Прибор функционирует в трех режимах мощности, обогревая помещения площадью до 60 м?. Бесперебойная работа на протяжении многих лет достигается благодаря многоуровневой системе безопасности, в которую входит: защитная термопара для контроля пламени, датчики аварийного отключения при опрокидывании и превышении уровня углекислого газа. Кроме того, специальный фиксатор предотвращает случайное выпадение баллона при перемещении прибора. Дизайн модели BIGH-45 B выполнен в строгом и вместе с тем оригинальном стиле. Газовый инфракрасный обогреватель BIGH-45 B мобилен и легок в перемещении - за счет усиленных шасси он свободно перемещается по любой гладкой поверхности. Оборудование работает абсолютно бесшумно, а его подключение требует минимума времени и сил – редуктор давления и шланг уже входят в комплект. Достаточно установить стандартный газовый баллон объёмом до 27 литров, подключить его, нажать на кнопку включения, выбрать нужный режим обогрева - и помещение практически мгновенно наполнится теплом и уютом. Наглядная и понятная инструкция всегда подскажет, как правильно использовать прибор.
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