Обогреватель инфракрасный Ballu BIH-GSW-1.3
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Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Инфракрасный обогреватель
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-24%10 800 руб. 14 250 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 696613
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Инфракрасный обогреватель
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
81х34х5
Вес, кг.
5.7
Описание товара Обогреватель инфракрасный Ballu BIH-GSW-1.3
Эксклюзивная серия - стеклянные инфракрасные обогреватели. Интерьерное исполнение для локального обогрева в жилых помещениях. Ультратонкие приборы имеют толщину всего 10 мм, благодаря чему незаметны под потолком. Обогреватели серии выполнены по уникальной запатентованной технологии «греющего стекла» - нагревательный элемент отличается высокой надежностью и практически неограниченным сроком службы. Повышенная степень пылевлагозащиты IP54 допускает применение обогревателей даже во влажных помещениях (ванные комнаты, бани, бассейны). Подвес на тонких незаметных тросах в комплекте.
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Эксклюзивная серия - стеклянные инфракрасные обогреватели. Интерьерное исполнение для локального обогрева в жилых помещениях. Ультратонкие приборы имеют толщину всего 10 мм, благодаря чему незаметны под потолком. Обогреватели серии выполнены по уникальной запатентованной технологии «греющего стекла» - нагревательный элемент отличается высокой надежностью и практически неограниченным сроком службы. Повышенная степень пылевлагозащиты IP54 допускает применение обогревателей даже во влажных помещениях (ванные комнаты, бани, бассейны). Подвес на тонких незаметных тросах в комплекте.
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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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